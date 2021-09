Ugledni talijanski list objavio najtužniju priču iz Hajdukove povijesti: 'Ovo morate znati'

Talijanski list Calcio Mercato objavio je priču o Nikoli Gazdiću zvanom Janjčić, slavnom igraču Hajduka po kojemu je Smoje napravio lik Rica u Velom mistu. Inače, Rico je danas i službena Hajdukova maskota.

'Priča je to koja traje već jedno stoljeće. Priča je to koja nema veze s današnjim nogometom. I to je priča koja zaslužuje biti ispričana. Postoji mjesto u Hrvatskoj gdje nikada nisu prestali pričati ovu priču. Posebno među stanovnicima splitskih navijača Hajduka', počinje tekst u talijanskom listu.

Nikola rođen sredinom 1890-ih, a igrao je na mjestu napadača i navodno je bio jedan od najboljih u Hajdukovoj povijesti, no ni to ga nije poštedjelo temperamentne splitske publike.

Izgubivši nekoliko utakmica u Zagrebu, nakon dugog i iscrpljujućeg puta, hajdukovci nisu mirno stigli svojim kućama. Na vijest o porazima, razjarena splitska javnost je optužila Janjčića da sabotira utakmice, a uprava Hajduka i nasjela na glasine, te ga izbacila iz kluba. Gazdić od sramote, piše Smoje, bježi u Beograd, gdje je proveo dvije godine, a otkuda šalje pisma splitskom klubu u kojemu moli da ga prime natrag što su na kraju i učinili.

Nažalost, splitski je napadač već do tada obolio od tuberkuloze. Ipak, odigrao je sjajnu utakmicu protiv Građanskog, tada europskog, moćnog kluba. Zagrepčani su inače pobjeđivali Hajduk s velikim rezultatima, ali ovoga su puta slavili Splićani na krilima sjajne Gazdićeve igre.

Kada je odsviran kraj, a na semaforu je stajalo 2:1 za Hajduk, među navijačima je eruptirala tolika sreća da su Gazdića odnijeli u svlačionicu. Nažalost, preminuo je 6. prosinca 1922.