Ugledni hrvatski odvjetnik došao na sjajnu ideju kako ovih dana sačuvati zdravlje

U nemilo vrijeme vrlo ograničenih sloboda kretanja i djelovanja, dragocjeni su ljudi s inovativnim idejama. A jedan takav je i Anto Nobilo, poznati odvjetnik i predsjednik Hrvatskog te-kvon-do saveza, koji se silno trudi da njegov sport, u doba prisilnog natjecateljskog mirovanja, doživi što manju štetu.

A po tom pitanju, Nobilo ima dvije jednako ozbiljne brige.

- Bojim se da bi cijeli naraštaji naših klinaca mogli izgubiti naviku treniranja, ali i da bi brojni njihovi honorarni treneri, ako ostanu bez prihoda, mogli potražiti neki drugi posao.

Da bi klinci svih uzrasta ostali zainteresirani za ovaj borilački sport korejskih korijena, Nobilo je osmislio nešto što niti jedan kolega predsjednik u drugim nacionalnim savezima nije.

- U sklopu akcije "Ostanite doma" snimamo 55-minutne treninge za naše sportaše koji se na Sportskoji televiziji emitiraju svaki radni dan u 19 sati, kao da su došli u svoj klub na večernji trening. Prvih 25 minuta treninga jest neka vrsta zagrijavanja koje može odraditi i građanstvo bez iskustava u tekvondaškim treninzima, dakle tate, mame pa i djedovi i bake jer i za sve njih nekretanje će biti veliki problem.

Pogotovo ako se proglasi totalna karantena. U preostalih 30 minuta naših televizijskih treninga radi se čisti te-kvon-do, ali onaj kojeg možete raditi u svom dnevnom boravku, na dva četvorna metra. A ti treninzi mogu koristiti pripadnicima još nekih borilačkih sportova kao što su karate i kikboks. Ovu skupinu sportova Vi suvislo možete vježbati i u dva četvorna metra, na nekoj radnoj podlozi, ali ne i nogomet, košarku, tenis, veslanje...

Ovu, u našem sportskom prostoru, originalnu ideju, Nobilo želi i nadograditi.

- Naše članstvo ovako želimo animirati, da svaki radni dan treniraju. Kada se malo zalaufamo, jednom tjedno pozvali bismo nekog popularnog sportaša iz drugih sportova da nam pokaže svoj set vježbi iz opće tjelesne spreme.

Što trenutno rade najbolji hrvatski tekvondaši? Oni koji su se plasirali na Olimpijske igre.

- Kako su zabranjeni skupni treninzi, oni treniraju individualno. Sa Mateom Jelić i Tonijem Kanaetom, izbornik Tomas trenira individualno. Čim nema sparinga, nije to onaj potpuni trening pa je i dobro da su Olimpijske igre odgođene jer ti nastupi nebi bili kvalitete kakva se očekuje.

Što će biti sa Prvenstvom Europe koje se početkom svibnja trebalo održati u Zagrebu?

- To je upitnik, a mi smo poslali novi prijedlog za termin u listopadu. Pod pretpostavkom da se pandemija zaustavi već ovog ljeta da sportaši imaju dva mjeseca za podignuti borbenu spremnost.

U kojoj mjeri je te-kvon-do u Hrvatskoj ugrožen?

- Jako je ugrožen, kao i mnogi drugi nekomercijalni sportovi. Ako ovo stanje potraje, svi oni treneri koji se financiraju od članarima, a ja govorim o 145 tekvondaških klubova sa puno većim brojem trenera, ostat će bez prihoda i mogli bi početi tražiti neki drugi posao. A samim time i brojnim klubovima prijeti potpuni slom.

Da se to stanje ipak nekako premosti, Nobilo je HOO-u i Državnom uredu za šport predložio sljedeće:

- Nama za ovo ne treba novi novac već onaj koji je namijenjen natjecanjima i pripremama, a njih sada nema. Neka se on prenamijeni i usmjeri kao pomoć klubovima da isti prežive, kako bi se održala baza. Osim toga, svugdje gdje je država zabranila djelatnost ona bi morala osigurati minimalan osobni dohodak. Kao što će pomagati vlasnicima kafića i restorana koji sada ne mogu djelovati, tako bi trebalo pomoći i sportskim klubovima jer niti oni ne smiju djelovati.

Samog Nobila ništa od ovoga ne spriječava da odradi svoj osobni trening.

- Imam sreću što imam dvoranu u svojoj kući pa svaki dan odradim trening od sat i pol. Zbog pandemije i zatvorenosti sudova, nekoliko velikih odvjetničkih predmeta donio sam kući pa svaki dan radim po sedam sati, a jedan dio slobodnog vremena posvećujem vođenju hrvatskog te-kvon-doa.

Koliko uglednom odvjetniku u profesionalnom životu pomaže to što je uvijek u dobroj tjelesnoj formi?

- Kondicija ne dolazi do izražaja kada je vaš suparnik u svojim 30-im, no kod onih starijih primjeti se razlika u radnoj energiji. Ja tek sada vidim, a na pragu sam 70-e, koliko je važno bilo ulagati u sebe. Vidim to po radnoj sposobnosti i koncentraciji.

Je li upravo on i tjelesno najspremniji hrvatski odvjetnik?

- Trenutno jesam, a spremniji od mene bio je jedino pokojni kolega Marijan Pedišić, inače triatlonac, dok je bio sudac županijskog suda.

Osjeti li se ta kondicijska sprema i u "okršajima" u sudnici?

- Osjeti se u brzini reakcije, nadigravanju, poentiranju. U sudnici vam je vrlo slično kao i u tekvondaškoj borbi. U obje borbe imate suca koji odlučuje tko je pobjednik. Bit borbe u te-kvon-dou je da protivniku zadaš što više bodova no što ih primiš. U kaznenome postupku vam je isto. M

orate blokirati argumente optužbe i zadati udarce koji demontiraju optužnicu, koji ruše njene temelje. Načela su ista, samo je tehnika različita. U te-kvon-dou su vam alati ruka i noga kao i tehnike, a u kaznenom postupku je to poznavanje pravne materije, pravnih procedura i činjenica – ističe nositelj crnog pojasa osmi dan i negdašnji svjetski prvak u razbijanju dasaka (1974.).