Sadea Bećirović je prvakinja Europe u karateu! Mia Greta Zorko osvojila srebrnu medalju

Bio je to velik dan za hrvatski karate. Hrvatske karatašice su u istom danu nastupile u tri pojedinačna finala Prvenstva Europe u Frankfurtu, a karataši su imali tri borbe za broncu. U prijepodnevnom programu najviše je ostvarila Sadea Bećirović, članica KK Samobor, koja je osvojila svoju prvu pojedinačnu medalju na velikim natjecanjima, ni manje ni više nego - zlatnu! Nakon što je u eliminacijskom dijelu izbacila trostruku svjetsku prvakinju Irinu Zaretsku, Ukrajinku koja brani boje Azerbajdžana, u finalu je nadjačala i aktualnu svjetsku prvakinju Tailu Sombe (4:1).

Zanimljivo je da je Sadei to prva pojedinačna medalja s najvećih natjecanja a već je godinama uzdanica borbene ekipe baš kao i Mia Greta Zorko koja je također nastupila u finalu. I također osvojila svoju prvu veliku medalju, a njena je bila srebrnog sjaja jer je u finalu od nje bolja bila Ruskija pod neutralnom zastavom Altana Basangova (4:6). No, i ona je zaslužila sve moguće pohvale za svoj najbolji nastup a ona će, baš kao i Sadea, u nedjelju imati priliku osvojiti još jednu medalju. Naime, ženska borbena ekipa nastupit će u borbi za broncu.

A bronce su već osvojila braća Kvesić, Anđelo (preko 84 kg) i Ivan (do 84 kg), koji su dobili svoje borbe za treće mjesto. Dvostruki europski prvak Anđelo pobijedio je Bjelorusa Kudzinaua na preglasavanje sudaca. Nakon što je borba završila bez bodova došlo je do preglasavanja sudaca pri čemu je hrvatski teškaš dobio tri od četiri moguće zastavice i tako osvojio svoju šestu europsku a ukupno 17 odličje s najvećih natjecanja.

Njegov mlađi brat Ivan svoju je borbu pak dobio glatko (8:3), bez ikakvog preglasavanja. U posljednju minutu okršaja s domaćim poluteškašem Hauboldom, Ivan Kvesić je ušao s prednošću od 7:0 pa je do kraja borbe rutinski sačuvao prednost broncu vrijedne. Ivanu je to peta europska i 14 medalja ukupno. Kolajnu, nažalost, dohvatiti nije mogao i debitant Ivan Terihaj (75 kg) koji je izgubio od Ukrajinca Zaplitnija (0:8) ali je sveukupno ostavio jako dobar dojam. No, zato se u parakarateu po peti put pozlatila Danijela Topić, dok su Stipe Barić i Josip Šteko bili brončani.