VIDEO Usik preživio horor protiv kickboxing zvijezde: Kontroverzni prekid spasio prvaka

Veliko iznenađenje i ogromna drama viđeni su u boksačkom spektaklu koji se odvio uistinu jedinstvenom i povijesnom okruženju, podno piramida u Gizi. Oleksandr Usik (25-0-0, 16 KO) jedva je obranio svoj WBC naslov prvaka protiv Rica Verhoevena, legendarnog kickboksača koji je u svom tek drugom profesionalnom boksačkom meču pokazao zube i gotovo šokirao svijet. Ono što je na papiru trebalo biti jednostavan zadatak za ukrajinskog virtuoza, pretvorilo se u pravu noćnu moru. Nizozemac, koji je 12 godina dominirao kickboxing scenom kao Gloryjev prvak, pružio je nevjerojatnu borbu koja je bila iznimno izjednačena na sudačkim karticama sve do samog kraja.

Od trenutka kada je zvono oglasilo početak meča, Rico Verhoeven nije pokazao ni trunke straha. Iako je publika bila potpuno na strani ukrajinskog šampiona, Nizozemac se nije ustručavao. Odmah je krenuo naprijed i zaprijetio prvom prijetećom desnicom, no Usyk je u početku bio čvrst, proučavao je protivnika, analizirao njegov doseg i snagu udaraca. Verhoeven se nemilosrdno bacao u napad i pogađao čistim udarcima, dok je Usyk tražio pukotinu u njegovom gardu. Nizozemac je nametnuo zagušujući pritisak, a borci su razmjenjivali teške udarce. Unatoč Ricovom naletu koji je zapalio publiku, Usik ga je uspio uhvatiti jednim udarcem čim je našao malo prostora i zadao mu tešku kaznu. Verhoeven je izdržao koliko je mogao, pri čemu mu je ispao i štitnik za zube, ali je odmah odgovorio snažnom desnicom i pokazao da se ne namjerava predati.

Kako je borba odmicala, Verhoeven je zadržao svoj stav izazivača koji ide na sve ili ništa. Neprestano je pritiskao, ali Usykovi dobri protunapadi, posebno krošei, držali su ga na distanci. Ipak, bilo je vidljivo da Ukrajincu nedostaje jedna brzina više kako bi prelomio meč. Nizozemac nije smanjivao intenzitet i pogađao je s nekoliko vrlo dobrih udaraca, krećući se i fintirajući, što je Usyka dovodilo u vrlo neugodne situacije. Između rundi, zabrinuto lice ukrajinskog prvaka dok je gledao prema svojem kutu govorilo je više od riječi. Preokret se dogodio u jedanaestoj rundi. Usyk je napokon pronašao prostor i pogodio razornim desnim aperkatom koji je Verhoevena poslao na pod. Nizozemac se uspio pridići i sudac mu je dopustio nastavak, no tada je Usyk krenuo u završni juriš. Pritisnuo je oštećenog protivnika uz konopce i zasuo ga serijom udaraca. Verhoevenu je štitnik za zube ispao još dva puta dok je primao teške udarce. U tom trenutku sudac je odlučio uskočiti i prekinuti borbu. Odluka je donesena samo jednu sekundu prije kraja runde, što je izazvalo lavinu negodovanja i kontroverzi.

Odluka suca o prekidu nije prošla bez žestokih reakcija, ponajviše od samog Rica Verhoevena. Nizozemac je bio uvjeren da je zaustavljen prerano i da mu je oduzeta prilika da završi rundu i možda preokrene situaciju u posljednjoj. "Bio je to preuranjen, pretjeran prekid. Sudac je znao da je runda pri kraju, trebao ga je pustiti da završi. Hvala WBC-u što mi je pružio priliku i želim revanš. Nokaut je bio blizu, ali jako sam ponosan na svoju izvedbu. Sudačke kartice su bile vrlo izjednačene", požalio se Nizozemac nakon meča. Njegove riječi ostavile su otvorena vrata za potencijalni uzvrat koji bi, nakon ovakve drame, zasigurno privukao ogroman interes javnosti i fanova borilačkih sportova.