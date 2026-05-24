SVIJET BOKSA U NEVJERICI

VIDEO Pljušte reakcije na boksački kaos: 'Što ste to napravili? Pa ovo je pljačka stoljeća...'

Oleksandr Usyk v Rico Verhoeven - WBC Heavyweight Title
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
24.05.2026.
u 08:35

Oleksandr Usik obranio je naslov WBC prvaka teške kategorije protiv Rica Verhoevena, no pobjeda je ostala u sjeni jedne od najkontroverznijih sudačkih odluka posljednjih godina koja je šokirala borilački svijet

Oleksandr Usik zadržao je svoje WBC, WBA i IBF pojaseve, no meč protiv kickboksačke legende Rica Verhoevena podno piramida u Gizi pamtit će se po kaosu. Iako se očekivao lagan posao za Ukrajinca, Nizozemac ga je u svom tek drugom profesionalnom boksačkom meču doveo na rub poraza. Dominirao je veći dio borbe, no onda je u 11. rundi uslijedio šok. Usik je žestokim aperkatom poslao Verhoevena na pod. Nizozemac se uspio pridići i djelovao je spremno za nastavak, ali nakon novog Usikovog naleta, sudac Mark Lyson prekida borbu - samo jednu sekundu prije zvona. "Što to radite, suče? Šalite li se? Ne mogu vjerovati", urlao je komentator Todd Grisham, dok je Verhoevenov kut bio u potpunom šoku.

Reakcija poraženog borca bila je puna gorčine. "Mislio sam da je prekid bio preran. Sudac zna da smo skoro na kraju runde. Pustite me da padnem na svom štitu ili da čujem zvono. Osjećao sam da smo bili izjednačeni na sudačkim karticama", izjavio je Verhoeven još u ringu. Njegov tim nije skrivao bijes, a dojam da se dogodila velika nepravda brzo se proširio dvoranom i društvenim mrežama. Odluka je ocijenjena kao sramotna, pogotovo jer bi preživljavanje runde Verhoevenu dalo minutu odmora i priliku da u posljednjoj rundi dođe do onoga što bi bila jedna od najvećih senzacija u povijesti sporta.

Lavina kritika stigla je od brojnih poznatih lica. Influencer i boksač Jake Paul odluku je nazvao "najluđom stvari koju je ikad vidio". "Rico je pobjeđivao u svakoj rundi i onda u trenutku kad potplaćeni sudac odluči prekinuti, on to i učini. Usik, izgubio si ovo ", napisao je. S njim se složio i bivši UFC prvak Francis Ngannou, koji je i sam iskusio kontroverzan poraz: "Autsajderi nikad neće pobijediti, vjerujte mi. Rico je večeras bio pobjednik. Točka." Bivši prvak Sergio Mora nazvao je incident "sramotnim prekidom" koji je opljačkao oba borca - Rica slave, a Usika čistog nokauta.
Ključne riječi
Boks Rico Verhoeven Oleksandr Usik

