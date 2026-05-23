Prvenstvo Europe

Ema Sgardelli osvojila treće zlato u nizu i potvrdila status kraljice europskog karatea

Martin/Karate Insights
Autor
Dražen Brajdić
23.05.2026.
u 20:25

Svi hrvatski osvajači europskih medalja, zlatne Ema Sgardelli (50 kg) i Sadea Bećirović (68 kg), srebrna Mia Greta Zorko (61 kg) te brončana braća Kvesić, Anđelo (preko 84 kg) i Ivan (84 kg), izborili su tako velik broj bodova za rang listu Europskog karate saveza (EKF) po kojoj će se određivati oni koji će nastupati na Europskim igrama 2027. u Istanbulu

Na najbolji način okončala je Ema Sgardelli finalni dan pojedinačnih natjecanja na 61. Prvenstvu Europe u karateu što se održava u Frankfurtu. U finalnoj borbi kategorije do 50 kilograma, mlada Riječanka pobijedila je Bugarsku Canevu s uvjerljivih 5:1.

A još uvjerljivije je bilo kako je Ema sveukupno došla do tog zlata a to je sa samo jednim izgubljenim bodom u pet mečeva. A taj jedini izgubila je na polovici finala kada je Bugarka povela s 1:0. No, karatašicu šampionskog duha s kakvim raspolaže Emma to nije zbunilo pa je nakon samo 12 sekundi, udarcem nogom u tijelo, povela s 2:1 i tu je prednost održavala do samog kraja borbe.

Pet sekundi prije kraja, Sgardelli je Canevu počistila i zakucala i s obzirom na to da to nije suđeno njena trenerica i izbornika Ivana Bebek Bašić zatražila je video pregled akcije nakon čega su Hrvatici dodijeljena još tri boda za novi veliki trijumf.

Nakon svih ceremonija u borilištu (proglašenje pobjednice plus naklon sucima i pozdrav suparničkom treneru), Ema je jedva dočekala da se zaleti i skoči u naručje svoje trenerice jer njima dvjema ovo je već treće uzastopno zajedničko europsko zlato. Prvo je osvojeno u Zadru 2024., potvrđeno u Erevanu lani i obranjeno sada u Frankfurtu.

Osim tri europska zlata, Emma ima broncu osvojenu na Svjetskim igrama (neolimpijskih sportova) održanim u kineskom Chengduu.

- Još sam pod dojmom i nisam svjesna da sam danas osvojila svoje treće zlato. Jako sam ponosna na sebe, svoj klub i svoju obitelj - kazala je kraljica europskih tatamija.

S ovim zlatom Sgardelli je zaradila jako puno bodova za rang-listu EKF.a s koje će se ići na Europske igre u Istanbulu 2027. A te bodove, osvajanjem medalja, osvojile su i najnovija prvakinja Europe u kategoriji do 68 kilograma Sadea Bećirović te doprvakinja Europe u težinskoj skupini do 61 kilogram Mia Greta Zorko.

Isto pravo, kao i svi medaljaši s ovog Prvenstva, izborila su braća Kvesić, Anđelo (preko 84 kg) i Ivan (do 84 kg) koji su u dvije najteže kategorije osvojili bronce.

Ne zaboravimo spomenuti i da je parakaratašica Danijela Topić, u natjecateljskoj kategoriji K22, osvojila svoje peto uzastopno zlato. Nakon Gaziantepa, Guadalajare, Zadra, Erevana Danijela je trijumfirala i u Frankfurtu.

No, nije Danijela jedina koja se kući vraća s medaljom u parakarateu jer to su i brončani Stipe Barić i Josip Šteko.

 


 

Anđelo Kvesić Ivan Kvesić Mia Greta Zorko Sadea Bećirović Emma Sgardelli karate

