Mike Tyson traži da borci imaju više mečeva: Ja sam imao 15 mečeva u godini, a danas imaju dva

Boksačka legenda i bivši svjetski prvak Mike Tyson, koji je nekada godišnje imao i po 15 borbi, vrlo je kritičan prema budućnosti sporta u kojem najveće zvijezde imaju jedva jednu ili dvije borbe tijekom 12 mjeseci.

Sport koji je nekoć svoje prvake pretvarao u tjedne heroje sada je postao posao u kojem se najveće zvijezde pojavljuju vrlo rijetko. Činjenica je da se vrhunski borci u ringu pojave jednom ili dvaput godišnje, piše Croring.

Danas prvaci provode više vremena pregovarajući o ugovorima nego što se bore, dogovaraju nekakve ‘crossover’ mečeve, a onda se pojavljuju na prenapuhanim konferencijama za medije nakon kojih se preplavljuju društvene mreže raznim objavama.

Pedesetdevetogodišnji Mike Tyson, koji je pripadao nekom drugom vremenu, sada postavlja pitanje: Zašto je boks jedini veliki sport koji nudi manje akcije dok ostatak svijeta zabave zahtijeva sve više?

– Treba nam više kvalitetnih borbi. Vrhunski borci se moraju više boriti – kazao je Mike Tyson i nastavio:

– Ja sam imao 15 borbi u jednoj godini. Danas se mnogi boksači bore dvaput i to je to. Sve ovisi o aktivnosti. Što vas ljudi više vide, to više sljedbenika stječete. Ako se jedva pojavljujete, nemoguće je izgraditi čvrstu bazu obožavatelja.

Iron Mike se između 1985. i 1986. godine borio čak 28 puta u manje od dvadeset četiri mjeseca. Mladi fenomen iz Brooklyna neprestano se pojavljivao u malim arenama, kasinima, televizijskim dvoranama i na kasnonoćnim priredbama. Njegova karijera rasla je na udarcima i ponavljanju.

I dok se današnji sport pretvorio u pokretnu traku raznog sadržaja, moderni je boks, čini se, zarobljen između beskonačnih pregovora, sukobljenih promotora i karijera kojima se upravlja s krhkošću financijske investicije.

Stručnjaci se slažu da je ekonomski model, pogotovo onaj temeljen na plaćanju po gledanju (PPV), jedan od glavnih krivaca, jer potiče promotore da dugo grade velike mečeve kako bi maksimizirali zaradu, što borce drži izvan ringa.

– Tri borbe godišnje, i uz to zarađujete mnogo novca. Ne radite ovo besplatno. Boks se svodi na borbu s najuzbudljivijim protivnikom i za što boljom zaradom – podvukao je Mike Tyson koji se u studenom 2024. borio s trideset godina mlađim influencerom Jakeom Paulom.

Izgubio je u tom meču, ali je izdržao svih osam rundi. Držao je ritam i otkrio da još uvijek može ostati na nogama unutar najokrutnije pozornice koju poznaje. Tyson je najavio kako bi se ove godine mogao vratiti u ring u ekshibicijskom meču protiv još jednog velikana Floyda Mayweathera Jr.-a.