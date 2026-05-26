VIDEO Hrvatski navijači iz Zagreba dozivali Đokovića, o njegovoj reakciji danas bruji cijela regija

Srpski tenisač Novak Đoković još je jednom pokazao zašto ga ljudi diljem regije poštuju i vole. Dok se u Parizu priprema za meč drugog kola Roland Garrosa protiv Valentina Royera, jedna scena iz kompleksa turnira postala je viralna te izazvala mnoštvo reakcija na društvenim mrežama.

Na snimci koja se masovno dijeli internetom nalaze se hrvatski navijači kako zovu Đokovića dok prolazi prema teniskom terenu.

'Novače, čekamo te, dođi! Iz Zagreba smo došli zbog tebe', vikali su mu navijači.

'Upravo zbog tebe smo došli', dodali su.

Srpski teniski as nije ih ignorirao. Dapače, čim ih je čuo, odmah je prišao ogradi i zahvalio im na podršci.

'Hvala vam puno', odgovorio je nasmijani Đoković.

Navijači su nastavili bodriti Đokovića.

'Doktore, svaka čast. Odlično si igrao, jesi li nas čuo?'

'Hvala vam na podršci', uzvratio je Novak.

Na kraju je stigla i poruka koja najbolje opisuje atmosferu oko njega u Parizu.

'Nole, budi dobar, idemo po 25. titulu!' Video možete pogledati ispod teksta.