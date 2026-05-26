Gotovo je između ogorčenog Luke Modrića i Milana, sprema se njegov povratak u Real?!

Hrvatski kapetan Luka Modrić zamišljao je drukčiji kraj svoje epizode u Milanu. Vjerojatno se nadao oproštajnom krugu na San Siru uz pljesak navijača nakon uspješne sezone u kojoj bi bio jedan od glavnih aktera. Umjesto toga, njegova posljednja slika u crveno-crnom dresu ostat će slika razočaranog i iscrpljenog prvaka koji se morao suočiti s neuspjehom, objavio je talijanski medij Tuttomercatoweb.

Produljenje njegovog ugovora na još godinu dana činilo se kao čista formalnost. Modrić je već bio postigao načelni dogovor s trenerom Massimilianom Allegrijem i upravom kluba, no prije konačnog potpisa želio je dobiti čvrsta sportska jamstva za budućnost projekta, dodaju Talijani.

Ipak, debakl Milana da se kvalificira za Ligu prvaka sve je promijenio što se tiče ostanka na San Siru. Izvori bliski igraču navode da je Modrić duboko ogorčen i šokiran raspletom sezone, kolapsom momčadi, prosvjedima navijača i općim potresima u klubu. Što se tiče Lukine budućnosti, Tuttosport piše kako najizglednija opcija vodi natrag u Madrid odnosno Real.

Ponude iz Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država nikada ga nisu privukle, dok Real Madrid razmatra njegov povratak, ali u direktorskoj ili nekoj drugoj operativnoj ulozi unutar sportskog sektora kraljevskog kluba.