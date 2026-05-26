PIŠE TUTTOMERCATO

Gotovo je između ogorčenog Luke Modrića i Milana, sprema se njegov povratak u Real?!

Stjepan Meleš
26.05.2026.
u 16:08

Produljenje njegovog ugovora na još godinu dana činilo se kao čista formalnost. Modrić je već bio postigao načelni dogovor s trenerom Massimilianom Allegrijem i upravom kluba, no prije konačnog potpisa želio je dobiti čvrsta sportska jamstva za budućnost projekta, dodaju Talijani

Hrvatski kapetan Luka Modrić zamišljao je drukčiji kraj svoje epizode u Milanu. Vjerojatno se nadao oproštajnom krugu na San Siru uz pljesak navijača nakon uspješne sezone u kojoj bi bio jedan od glavnih aktera. Umjesto toga, njegova posljednja slika u crveno-crnom dresu ostat će slika razočaranog i iscrpljenog prvaka koji se morao suočiti s neuspjehom, objavio je talijanski medij Tuttomercatoweb.

Produljenje njegovog ugovora na još godinu dana činilo se kao čista formalnost. Modrić je već bio postigao načelni dogovor s trenerom Massimilianom Allegrijem i upravom kluba, no prije konačnog potpisa želio je dobiti čvrsta sportska jamstva za budućnost projekta, dodaju Talijani. 

Ipak, debakl Milana da se kvalificira za Ligu prvaka sve je promijenio što se tiče ostanka na San Siru. Izvori bliski igraču navode da je Modrić duboko ogorčen i šokiran raspletom sezone, kolapsom momčadi, prosvjedima navijača i općim potresima u klubu. Što se tiče Lukine budućnosti, Tuttosport piše kako najizglednija opcija vodi natrag u Madrid odnosno Real.

Ponude iz Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država nikada ga nisu privukle, dok Real Madrid razmatra njegov povratak, ali u direktorskoj ili nekoj drugoj operativnoj ulozi unutar sportskog sektora kraljevskog kluba. 

Avatar antikomunist1
antikomunist1
16:41 26.05.2026.

Ma svi "nogometni stručnjaci" morali bi se angažirati da Luka dobije ugovor do 2036! Ovako stalno "luka u Real, Luka iz Reala - osim što je dosadno nije ni istina.

KU
Kujttim
17:11 26.05.2026.

Real Madrid će Luki dati priliku u tom dijelu sportskog sektora. Luka nema kapacitet za trenera, ali može pomoći budućem treneru RM u organizaciji, logistici. Kasnije će ga Slaven Bilić uzeti u stožer.

Avatar FACA00
FACA00
16:47 26.05.2026.

U Real Murciu...., dajte molim Vas pa nije Luka predmet sprdnje... realno u Dinamo za kraj karijere pa jednog dana možda neka funkcija u Real Madridu a ne tu fantazirate....

