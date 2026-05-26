VELIKI USPJEH

Hrvatska karate reprezentacija treća na ljestvici medalja na EP u Frankfurtu

(SP)CHINA-CHENGDU-THE WORLD GAMES 2025-KARATE-MEN'S KUMITE -84KG-FINALS (CN)
Jiang Hongjing/XINHUA
Hina
26.05.2026.
u 15:15

Hrvatska karate reprezentacija završila je na trećem mjestu ljestvice osvajača odličja na 61. Europskom prvenstvu u Frankfurtu osvojivši dva zlata, jedno srebro i tri bronce, što je jedno od najuspješnijih kontinentalnih smotri za hrvatsku vrstu, naglašeno je na konferenciji za mediji po povratku u Zagreb.

Zlato su osvojili Ema Sgardelli (-50 kg) i Sadea Bećirović (-68 kg), srebro je u vlasništvu Mie Grete Zorko (-61 kg), a do bronce su stigli Ivan Kvesić (-84 kg) i Anđelo Kvesić (+84 kg). Ema Sgardelli osvojila je treći uzastopni pojedinačni naslov europskog prvaka, što nikome u hrvatskom karateu od samostalnosti nije uspjelo. Također, jedina je u povijesti svoje kategorije na EP-ima s tri uzastopne titule. U ekipnim borbama hrvatska selekcija u sastavu Sadea Bećirović, Mia Greta Zorko, Ema Sgardelli, Nikolina Golomboš i Sara Tomić osvojila je broncu, pobijedivši u završnom susretu Austriju s 2-1. 

"Mislim da sam ovo prvenstvo jako dobro odradila. Bila sam fizički i mentalno spremna. Iskustvo iz prošle godine mi je puno pomoglo i vjerujem da je moj karate ovoga puta to doista i pokazao. Ponosna, presretna i nadam se da ću istim žarom nastaviti i idućih godina", istaknula je trostruka prvakinja Europe Ema Sgardelli, a europska prvakinja u poluteškoj kategoriji i osvajačica završnog boda za ekipnu broncu Sadea Bećirović je dodala:

"Konačno je stigla ta dugo očekivana pojedinačna medalja. Isplatio se sav trud. Put do zlata bio je vrlo težak, među ostalima svladala sam trostruku svjetsku prvakinju, a u finalu i aktualnu.. Poslije tri godine vratile smo se i na ekipno postolje, gdje nam je stvarno mjesto, čime smo izborile nastup i na Svjetskom ekipnom prvenstvu krajem godine."

"Ovo je zaista poseban trenutak u mojoj sportskoj karijeri. Ovo je kruna, a s druge strane možda i početak moje sportske priče koju ću nadam se nastaviti", sa srebrom oko vrata naglasila je ponosna Mia Greta Zorko.

"Za mene osobno šesta pojedinačna medalja. Posljednjih pet godina četiri polufinala i tri finala", podsjetio je dvostruki europski prvak Anđelo Kvesić, koji je do bronce u Frankfurtu stigao i s tri pobjede ostvarene sudačkim preglasavanjem.

"Izazov je bio posljednji meč s domaćim natjecateljem, ali zbilja sam sretan petom pojedinačnom europskom medaljom", riječi su svjetskog i europskog prvaka Ivana Kvesića. 

Veliku sreću ostvarenim rezultatima potvrdili su peterostruka europska prvakinja u parakarateu za sportaše s intelektualnim poteškoćama Daniela Topić, Stipe Barić koji je osvajač bronce u istoj kategoriji, te Josip Šteko, brončani u konkurenciji slijepih i slabovidnih.

Na EP u Frankfurtu sudjelovalo je 600 karatista iz 51 zemlje. 
