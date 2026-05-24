Reakcija Hrvata na boksački kaos obilazi svijet, svi citiraju njegove riječi

"Pljačka da bi spasili boksačkog prvaka! Čestitke, učinio si me ponosnim, uživaj! P.S., da se radilo o Furyju ili Joshui, borba ne bi bila prekinuta." Poruka je ovo Antonija Plazibata upućena Ricu Verhoevenu nakon meča u Gizi koji je podigao veliku prašinu. Kickboxing legenda Verhoeven pružio je iznenađujuće snažan otpor boksačkom prvaku Usiku i po mišljenju mnogih bio u prednosti do pred kraj jedanaeste runde. Tada ga je Usik uzdrmao, a sudac je, unatoč tome što je Nizozemac bio na nogama i spreman nastaviti, odlučio prekinuti borbu. Takva je odluka izazvala burne reakcije, a Plazibatove riječi, unatoč njihovom dugogodišnjem rivalstvu u Gloryju, odjeknule su najsnažnije.

Plazibatova izjava da se borba ne bi zaustavila da su u pitanju boksačke superzvijezde poput Tysona Furyja ili Anthonyja Joshue postala je viralna. Ona direktno upućuje na sumnju da je boksački establišment zaštitio svog prvaka od poraza protiv debitanta iz drugog sporta. Podrška hrvatskog borca tim je veća jer se radi o čovjeku s kojim se godinama trebao boriti za naslov prvaka u Gloryju, no do tog meča nikada nije došlo nakon što je Verhoeven napustio organizaciju. Plazibat je ovim činom pokazao iznimno sportsko poštovanje, stavivši rivalstvo po strani kako bi ukazao na očitu nepravdu koja se dogodila u ringu.

Da je bio na pragu velike senzacije, potvrdio je i sam Verhoeven. Nizozemac je na Instagramu podijelio sudačke kartice koje su pokazivale da je kod jednog suca vodio rezultatom 96-94, dok su druga dvojica borbu bodovala kao neriješenu, 95-95, do samog trenutka prekida. "Ostavite emocije po strani! Pročitajte kartice. Sekunda do dvanaeste i posljednje runde! Poštovanje za Usika, bila mi je čast dijeliti ring s tobom. Ponovimo ovo!", napisao je Verhoeven, jasno pozivajući na revanš. Podršku su mu, osim Plazibata, iskazali i brojni drugi poznati borci, čime je opći dojam o kontroverznom završetku meča samo dodatno potvrđen.