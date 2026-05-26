Kaos kakav se dugo ne pamti u Milanu: Ibrahimović i trener Allegri se potukli u restoranu!

Nevjerojatne vijesti stižu iz Italije, od novinarke Corriere della Sera, Monice Colombo. Naime, prema njenim riječima svađa između Allegrija i Ibrahimovića seže daleko u prošlost, a dogodila se u prisustvu Furlanija i Tarea. Sve što se događa oko Milana vrlo je brzog tempa, pa čak i timsko okruženje potresaju velike unutarnje napetosti.

Milan je podijeljen na tzv. klanove i sve dok su rezultati bili dobri prašina se gurala pod tepih. Ali, na kraju su se stare tenzije iznenada ponovo pojavile na površini čim su dobile prvu priliku.

- Koliko razumijem, Ibrahimović nije viđen u svlačionicama na San Siru i Milanellu tri mjeseca. Da bi se ovo riješilo potreban je razgovor između njega i Allegrija, a to se nije dogodilo u posljednje vrijeme. Trenutno njih dvojica ne razgovaraju jedan s drugim i jednostavno nije moguće nastaviti ovako - navodi novinarka Corrierea.

- Postojala je jedna točka oko koje se nisu slagali, a to je bio izbor trećeg vratara za sljedeću godinu, ali to je bio samo izgovor za ponovno pokretanje starih napetosti. Kada je Allegri saznao za kontakte s Cassanom, to nije pomoglo, kao ni činjenica da je Ibrahimović razgovarao sa Fofanom i Leaom, te da im je davao taktičke savjete koji su se razlikovali od onih koje im je trener davao na treningu - nastavila je.

- Tako je javnost saznala da su se njih dvoje prethodno potukli u restoranu, a upravo ih je Igli Tare fizički razdvojio. Kako stvari stoje, Ibrahimović ovog ljeta želi Allegrija skloniti iz Milana i ne bira način kako to uraditi - ustvrdila je.

U međuvremenu je Allegri dobio otkaz u Milanu nakon debakla protiv Cagliarija i gubitka plasmana u Ligu prvaka iduće sezone.