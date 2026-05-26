KLANOVI NA SAN SIRU

Kaos kakav se dugo ne pamti u Milanu: Ibrahimović i trener Allegri se potukli u restoranu!

Nevjerojatne vijesti stižu iz Italije, od novinarke Corriere della Sera, Monice Colombo.

Nevjerojatne vijesti stižu iz Italije, od novinarke Corriere della Sera, Monice Colombo. Naime, prema njenim riječima svađa između Allegrija i Ibrahimovića seže daleko u prošlost, a dogodila se u prisustvu Furlanija i Tarea. Sve što se događa oko Milana vrlo je brzog tempa, pa čak i timsko okruženje potresaju velike unutarnje napetosti.

Milan je podijeljen na tzv. klanove i sve dok su rezultati bili dobri prašina se gurala pod tepih. Ali, na kraju su se stare tenzije iznenada ponovo pojavile na površini čim su dobile prvu priliku.

- Koliko razumijem, Ibrahimović nije viđen u svlačionicama na San Siru i Milanellu tri mjeseca. Da bi se ovo riješilo potreban je razgovor između njega i Allegrija, a to se nije dogodilo u posljednje vrijeme. Trenutno njih dvojica ne razgovaraju jedan s drugim i jednostavno nije moguće nastaviti ovako - navodi novinarka Corrierea.

- Postojala je jedna točka oko koje se nisu slagali, a to je bio izbor trećeg vratara za sljedeću godinu, ali to je bio samo izgovor za ponovno pokretanje starih napetosti. Kada je Allegri saznao za kontakte s Cassanom, to nije pomoglo, kao ni činjenica da je Ibrahimović razgovarao sa Fofanom i Leaom, te da im je davao taktičke savjete koji su se razlikovali od onih koje im je trener davao na treningu - nastavila je.

- Tako je javnost saznala da su se njih dvoje prethodno potukli u restoranu, a upravo ih je Igli Tare fizički razdvojio. Kako stvari stoje, Ibrahimović ovog ljeta želi Allegrija skloniti iz Milana i ne bira način kako to uraditi - ustvrdila je. 

U međuvremenu je Allegri dobio otkaz u Milanu nakon debakla protiv Cagliarija i gubitka plasmana u Ligu prvaka iduće sezone.

