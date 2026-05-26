Godinama je bio uz Usika: On se mora prestati boriti, ovo je za njega moglo završiti loše

Svjetski prvak teške kategorije i jedan od najboljih boksača današnjice Oleksandr Usik na subotnjem spektaklu u Egiptu dobro se namučio kako bi stigao do 25. pobjede u profesionalnoj karijeri.

Ukrajinski velikan je pobijedio kickboksačku legendu i dugogodišnjeg Gloryjevog prvaka Rica Verhoevena kontroverznim prekidom u 11. rundi. Sjajni Nizozemac je bio je blizu najvećeg iznenađenja u povijesti boksa, piše Croring.

Verhoeven se sjajno držao sve do pretposljednje runde i vjerojatno je bio u blagoj prednosti na sudačkim karticama, no u završnici 11. runde Usik ga je poslao u nokdaun.

Nizozemac je brzo ustao i bio je spreman nastaviti borbu, no trenutak kasnije, samo nekoliko sekundi prije kraja runde, sudac Mark Lyson je zaustavio dvoboj, premda je Rico bio na nogama i aktivno se branio.

Završetak meča zazvao je brojne komentare boksačke javnosti, a to je učinio i bivši Usikov promotor Aleksandar Krasjuk.

– Kako vrijeme odmiče mi starimo. To je prirodno i čovjek ne može to promijeniti. A i Rico također nije mlad. No, ako analiziramo meč i gledamo tko je imao prednost, lagano možemo zaključiti da je Usik imao veće boksačko iskustvo, veći boksački IQ, nekoliko razina razvijeniju boksačku tehniku, rad nogu i sve ostalo što mu je potrebno za pobjedu – rekao je Aleksandar Krasjuk i nastavio:

– I Rico je imao svoje prednosti, a jedna od njih je masa, imao je 15 kilograma više od Usika, i to efektivnih mišića. Rico je pokazao kako ima lavlje srce. Kroz svoju karijeru je prošao mnoge bitke i sve moguće situacije u kojima se borac može naći tijekom meča. Jako je izdržljiv, a ima i jednog od najpametnijih trenera na svijetu. Rico je dobio toliko udaraca tijekom karijere i jedva osjeti kada ga netko udari. Njegova možda i najveća prednost je ta što nije imao nikakav psihološki pritisak – ili je mogao izgubiti od najboljeg na svijetu ili pobijediti Usika. A Usik je u tom meču mogao izgubiti sve i onda bi ga ljudi pamtili po toj posljednjoj borbi.

A kako je Krasjuk vidio njihovu borbu?

– Uoči meča su me pitali da prognoziram ishod i ja sam rekao kako će Usik od sto mečeva protiv Rica pobijediti u svih sto, ali može se dogoditi i čudo. Hvala Bogu nije, ovog se puta čudo nije dogodilo. Ali moglo je završiti loše za Usika. Ja sam mu dao tri runde. Mislim da su suci bili toliko impresionirani onime što vide da su mu davali čak i one runde koje je gubio. Bodovanje u profesionalnom boksu nije jednostavno – kazao je Aleksandar Krasjuk i dodao:

– Za Usika je to bila najteža borba u karijeri. Vidio sam Ricov potencijal i energiju, vidio sam da je vrlo odlučan i kako to neće biti borba vještine, nego karaktera, i da je taj tip sposoban prirediti iznenađenje. Usika je poljubio sâm Bog. On je najsretniji boksač koji se natjecao u ovom sportu, ali ta sreća nije stigla niotkud, ona je rezultat napornog i predanog rada, velikog srca i života u dvorani.

Za kraj je komentirao kontroverznu završnicu u 11. rundi i odluku suca da prekine meč neposredno prije posljednje minute odmora.

– Činjenica jest da je sudac mogao pričekati kraj runde, pustiti Rica da ode u svoj kut, odmori minutu i tek onda odluči je li sposoban nastaviti borbu ili ne. Međutim, sudac je jedina odgovorna osoba u ringu, koji sve vidi, i donio je odluku. Možda je učinio Ricu uslugu i sačuvao njegovo zdravlje, jer je izgledao kao da ne bi mogao izdržati 12. rundu. No kakvo ima srce, sve je moguće. Ne treba zaboraviti s kime je sve dijelio ring – istaknuo je Aleksandar Krasjuk, pa e dotaknuo mogućeg Usikovog sljedećeg protivnika:

– Ja bih mu najradije savjetovao da se posve obitelji, supruzi Katarini, kćerima Mariji i Lizi, odnosno sinovima. On se mora prestati boriti. Bolje je otići sat vremena ranije, nego dvije minute kasnije. To je istina koja ne vrijedi samo za boks, nego za sve u životu. Ne možeš zaraditi sav novac svijeta, niti možeš pobijediti sve borca svijeta. Odluka o mirovini je teška, osobito za nekog kao što je Usik, ali mora razmišljati o budućnosti. Od srca želim da se umirovi i ostane upamćen kao jedan od najvećih boraca svih vremena.