Ugledne hrvatske stručnjake pitali smo kako prognoziraju derbi, evo što kažu

Joško Vlašić, atletski trener, otac Blanke, nekadašnje sjajne svjetske klase u visu, te Nikole, odličnog nogometaša koji trenutačno igra u Torinu, gledat će derbi između Hajduka i Dinama kod kuće. Kaže doma ima mir premda je sigurno lijep osjećaj biti na punom Poljudu.

Nakon dugo godina dogodilo se da se tri kluba ravnopravno nadmeću za naslov. To čini ovogodišnje prvenstvo jako zanimljivim. Sva tri kluba gaje nadu da će na kraju biti prvaci i vjerojatno će odlučivati nijanse. U svakom slučaju očekuje nas uzbudljiva završnica domaće lige – rekao je Joško Vlašić.

Prognoza?

Teško je bilo što prognozirat u današnjem susretu. Sva tri znaka su u igri, Hajduk će imati podršku, to nije sporno, Hajduk je kao kolektiv jak i možda će to biti prednost u današnjem derbiju. Na kraju krajeva kod Hajduka postoji sigurno veća glad za naslovom nego kod ostalih klubova, Da sam neutralan navijač, a svi znamo da navijam za Hajduk, volio bi vidjeti što će se dogoditi da bijeli budu prvi. Mislim da će vrijeme stati na tri mjeseca. Toliko bi trajala fešta. Sve bi se zatvorilo, tvornice, škole... Nemoguće bi postalo moguće, odjednom bi svi od sreće mogli roniti bez daha pet minuta. Euforija bi bila na vrhuncu. S druge strane Dinamo nas je nekako naviknuo da stalno bude prvak. Kao da im taj naslov pripada prije početka prvenstva. Malo su se ove sezone opustili ali i dalje kod njih vlada mišljenje kako će naslov doći sam po sebi. Možda bi na kraju ipak bilo pošteno da Hajduk osvoji naslov, po svemu što se događalo ove sezone. Moje je mišljenje da se prvak neće znati do zadnjeg kola – zaključio je Joško.

Nenad Šoštarić, rukometni trener navijat će u današnjem derbiju za Dinamo

Nekada sam navijao za Zagreb ali otkada je Medić preuzeo klub, promijenio boju dresa, to više nije moj klub. Naravno, sada sam veliki navijač Dinama i bilo bi mi drago da danas pobijedi u Splitu. Veselim me što je prvenstvo tako zanimljivo. Bolje je ovako nego da jedan klub ima 20 bodova više pa nema nikakve draži u završnici lige. Hajduk je trenutačno u rezultatskoj krizi, Dinamo ima nekoliko pobjeda za redom ali će domaćin imati veliku prednost u navijačima. Poljud je rasprodan i na krilima te atmosfere nogometaši Hajduk dat će 200 posto na travnjaku. Hajduk je poput Barcelone. Imaju isti slogan. naime, za navijače je Barcelona i Hajduk više od kluba i moram skinuti kapu navijačima Hajduka koji isto vole klub i kad gube i kad pobjeđuju. Hajduk je u Dalmaciji jedna vrsta religije. Mi u Zagrebu smo profinjeni, nas zanimaju samo pobjede, a kad dođu porazi onda nas nigdje nema. Nažalost, neću do kraja pogledat utakmicu na TV-u jer idem uživo gledati rukometni derbi između Zagreba i Nexea – rekao je Šoštarić.