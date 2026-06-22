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NAJAVIO PANAMU

Mateo Kovačić: Svi poštuju Hrvatsku, ali na staroj slavi ne možemo živjeti

SP 2026 Toronto: Konferencija za medije na kojoj su prisustvovali Zlatko Dalić i Mateo Kovačić
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
22.06.2026.
u 22:53

"Mislim da smo napravili velike rezultate i svi cijene što radimo i poštuju Hrvatsku. To smo zaslužili ponašanjem, radom i igrama, ali ovo je novo natjecanje, sutra je nova utakmica. Ne živi se na staroj slavi, slijedi nam težak suparnik i Panama će također dati sve od sebe, kao i mi. Jedva čekamo početak"

O srazu s Panamom na svjetskoj smotri govorio je vezni igrač Vatrenih Mateo Kovačić, koji vjeruje kako hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu može do prvih bodova.

"Osjećam se svakim danom sve bolje i bolje. Godina je bila teška, ali zadnja sam dva mjeseca u punom pogonu i spreman sam dati sve od sebe te biti na raspolaganju momčadi. Očekuje nas teška utakmica, težak protivnik. Niti jedna utakmica na Svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Panama zna igrati, graditi napad i biti dobra u protunapadu, ali fokusirani smo na sebe i spremni smo pokazati najbolju verziju sebe te odigrati pravu utakmicu, to nam je potrebno", rekao je Kovačić i dodao:

"Pozitivna je bila ta duža pauza između utakmica, mogli smo analizirati Englesku i pripremati se za Panamu. Odmorili smo se nakon psihičke i fizički naporne utakmice i dobro smo se pripremili. Pokazali smo da odigramo najbolje kad je najteže, to je naš karakter, ponos i zajedništvo, tako svladavamo teške trenutke. Bilo je pozitivnoga i protiv Engleske, nešto smo morali i popraviti, a sada idemo odigrati najbolje što znamo."

Misli da se na staroj slavi ne može živjeti.

"Mislim da smo napravili velike rezultate i svi cijene što radimo i poštuju Hrvatsku. To smo zaslužili ponašanjem, radom i igrama, ali ovo je novo natjecanje, sutra je nova utakmica. Ne živi se na staroj slavi, slijedi nam težak suparnik i Panama će također dati sve od sebe, kao i mi. Jedva čekamo početak"

Navijači?

"Stvarno je nevjerojatno, mala smo država, a naši navijači uvijek su tu u velikom broju. Hvala im na tome. To pokazuje naše zajedništvo, koliko svi živimo za rezultat Hrvatske. Navikli smo da nas prate u velikim brojevima, nije to ništa novo."

Osvrnuo se i na Luku Modrića.

"Ključan je Lukin karakter, kod njega nema odustajanja, to je pokazao kroz sve ove godine. O njegovim igračkim kvalitetama nemamo što razgovarati, on je vođa na terenu i van njega, primjer kako se odnositi prema hrvatskom dresu. Prošao je težak put i može biti primjer mlađim igračima, da bez rada nema uspjeha."

Prokomentirao je i vezni red Hrvatske.

"Uvijek nas je krasila ta sredina terena, bili smo čvrsti i odgovorni, dominirali s loptom, a sada će izbornik opet odlučiti tko će igrati. Petar Sučić nije toliko sličan Brozoviću, on može igrati i šesticu i osmicu, fenomenalan je i to pokazuje iz dana u dan. Sretni smo što je s nama i napreduje, a koga god izbornik izabere, neće pogriješiti."
Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija Mateo Kovačić

Komentara 2

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Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
23:24 22.06.2026.

Dok ste vi svi bijeli dotle smo mi pobjednička nacija a nogomet tek nakon toga..

Avatar davos24
davos24
23:07 22.06.2026.

Dalić se zavjetovao Gospi ako Kovačić bude prvi strijelac svjetskog prvenstva onda će sagraditi vlastitim novcem novu tribinu na Varteksu

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