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OBJAVILI PRIOPĆENJE

Zvijezda Belgije napustila SP i otišla u London, o svemu se oglasio i savez

The Wider Image: The World Cup kicks off - in photos
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
22.06.2026.
u 23:33

Belgijski nogometni savez o tome se nije izjašnjavao, ali mediji navode da bi Doku trebao igrati u susretu protiv Novozelanđana.

Belgijski nogometni savez je službeno obznanio da je najbolji igrač te reprezentacije Jeremy Doku od ponedjeljka u Londonu gdje je prisustvovao rođenju sina Praisea.

„Svi se dobro osjećaju, majka, otac i beba, a Doku će se ponovno reprezentaciji  priključiti u utorak navečer u Seattleu“, dodao je Belgijski nogometni savez u priopćenju.

Belgija nakon dva odigrana kola u skupini G na Svjetskom prvenstvu ima dva boda. Odigrala je 1-1 protiv Egipta te 0-0 protiv Irana, a na vrhu ljestvice je Egipat s četiri boda. Doku, igrač Manchester Cityja, nije nastupio u drugom kolu, u ogledu protiv Iranaca.

Belgijski nogometni savez je objasnio da razlog njegovog neigranja nije bio porod supruge, već respiratorna infekcija koja ga muči posljednjih dana.

Ključnu utakmicu za prolaz u nokaut fazu Belgija igra protiv Novog Zelanda, 27. lipnja u Vancouveru.

Belgijski nogometni savez o tome se nije izjašnjavao, ali mediji navode da bi Doku trebao igrati u susretu protiv Novozelanđana.
Ključne riječi
Belgija reprezentacija Jeremy Doku

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