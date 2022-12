U rodnom Borovu transparentima odali počast Mihajloviću: 'Posljednji pozdrav Siniši, borovskom šmekeru i mangupu'

1 / 9

17, December, 2022, Belgrade - The book of mourning on the occasion of the death of Sinisa Mihajlovic was opened in the Red Star FC Museum. 17, decembar, 2022, Beograd - Knjiga zalosti povodom smrti Sinise Mihajlovica otvorena je u Muzeju FK Crvena zvezda. Photo: M.M./ATAImages/PIXSELL