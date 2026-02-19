Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Zbog obilnog snijega odgođena natjecanja u slobodnom skijanju

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Day Thirteen
David Davies/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
19.02.2026.
u 11:26

Raspored za četvrtak još uvijek uključuje kvalifikacije za žene u discilini halfpipe navečer, a dužnosnici su rekli da će se kasnije tijekom dana donijeti odluka o tome hoće li se odgoditi

Natjecanja u slobodnom skijanja u disciplini halfpipe i akrobatskim disciplinama na Zimskim olimpijskim igrama otkazana su u četvrtak i premještena na sljedeći dan zbog obilnog snijega u Livignu.

Kvalifikacije i finale za muškarce u akrobatskim disciplinama premješteni su na petak s početkom u 9.30 sati, dok raspored kvalifikacijskih utrka za muškarce u disciplini halfpipe još nije potvrđen.

Raspored za četvrtak još uvijek uključuje kvalifikacije za žene u discilini halfpipe navečer, a dužnosnici su rekli da će se kasnije tijekom dana donijeti odluka o tome hoće li se odgoditi.

Nije prvi put da su loši vremenski uvjeti prisilili na promjene u rasporedu Olimpijskih igara u Livignu. U utorak su organizatori odgodili žensko natjecanje u daskanju na snijegu u disciplini slopestyle za medalje i početak sobdno skijanja u akrobatskim disciplinama za muškarce i žene.
Ključne riječi
ZOI 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!