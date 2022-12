Mihajlovićeva kćer poslala poruku koja je mnoge rasplakala: 'Nemoguće je prihvatiti sve ovo'

Siniša Mihajlović, bivši jugoslavenski reprezentativac i europski prvak s Crvenom zvezdom umro je u petak od teške bolesti u 53. godini, objavila je njegova obitelj. Mihajlović se zadnje dvije i pol godine liječio od leukemije, stanje mu se mijenjalo i čak se vratio na klupu talijanskog prvoligaša Bologne. No stanje mu se posljednjih dana pogoršalo.

Mnogi slavni sportaši opraštaju se od Mihajlovića, ali i članovi njegove obitelji. Nakon kćeri Viktorije, sada se putem društvenih mreža oglasila i druga kćer Virginia (24). Na svom instagram profilu podijelila je nekoliko fotografije i preminulom ocu posvetila emotivni tekst.

- Teško je tata. Teško je. U ovom trenutku ogromne patnje treba mi samo tvoj zagrljaj. Ne bilo kakav zagrljaj, tvoj. Pomiješan sa tvojim parfemom, koji je, kao i tvoja duša, ostao tu. I svatko tko te poznaje zna na što mislim. Nemoguće je prihvatiti sve ovo, ali nalazim snagu u neizmernoj ljubavi koju si mi pružio u ovim godinama zajedničkog života, toliko snažnoj da će me pratiti do kraja života. Nakon što sam otkrila tvoju sudbinu, zahvaljujem ti što si bio sa mnom ovih godina, u kojima si mi dao sve, sve što je otac mogao dati svojoj kćerki i mnogo više - napisala je na Instagramu te uz nekoliko fotografija dodala:

- Volio si me neizmjerno, svom snagom koju si imao. Zaštitio si me od svega i svakoga. Bio si prevelik. Prevelik za mene. Prevelik za nas. Prevelik za sve. Moje srce je danas slomljeno, razbijeno. Na duši mi je gore, a ja ne mogu pričati o svom super heroju, za mene tata, za tebe Siniša Mihajlović. Previše boli, previše. Volim te tata, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek. Vikat ću ti to svaki dan, uvjerena da će moj vapaj doprijeti do tebe. Nikada se nećemo razdvojiti. Zbogom tata, moja velika i neizmjerna ljubavi. Obećaj mi da ćeš mi se javiti, i dalje si mi toliko potreban - napisala je Virginia.

