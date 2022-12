U Borovu naselju zapaljene svijeće za Mihajlovića: Jednom je zaigrao i za Dinamo

Ispred nogometnog stadiona u vukovarskoj četvrti Borovo naselje, gdje je do 1991. godine igrao NK Borovo, a sada je stadion HNK Vukovara 1991., danas je skupina Vukovaraca zapalila svijeće u spomen na preminulog Sinišu Mihajlovića (53). Ovaj rođeni Vukovarac je svoje prve nogometne korake napravio upravo na ovome stadionu gdje je si i igrački afirmirao i potom 1988. godine prešao u NK Vojvodinu s kojom je postao prvak Jugoslavije.

Mihajlović je uvijek biranim i lijepim riječima govorio o Vukovaru ističući kako je to do rata bio najljepši grad na svijetu. Poslije rata Mihajlović je u nekoliko navrata posjećivao Vukovar ali je to bilo uvijek nekako polutajno i bez medijske pompe. Prije nekoliko godina prodana je i obiteljska kuća u kojoj je Mihajlović odrastao. Njegovi susjedi i danas se sjećaju djeteta koje je neumorno napucavalo loptu u zid ili garažna vrata.

- Miha je bio oduvijek nešto posebno i jednostavno predodređen da uspije. Nevjerojatna je bila njegova želja za uspjehom. Bio je veliki radnik, neumorno je trenirao. Nije pio i gledao je da iz izlazaka dođe ne kasno kako bi se mogao naspavati. Svaki dan je radio trbušnjake i sklekove. Sve to mu se u karijeri i isplatilo te je postao jedan od najboljih obrambenih igrača u Seriji A. Postao je poznat i kao „kralj slobodnih udaraca“ – kažu Mihajlovićevi susjedi koji ga se i danas sjećaju.

Kažu kako su povremeno bili u kontaktu te da im je neizmjerno žao radi preranog odlaska ovoga nogometnog velikana. Podsjećaju i na njegov lakat, nastupe na malonogometnim turnirima, izlaske u vukovarske kafiće, dogodovštine iz njegove OŠ Bratstvo i jedinstvo (sadašnja OŠ Blago Zadro) i COUO Edvard Kardelj (Tehnička škola Nikola Tesla)…

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL 9.10.1999. stadion Maksimir, Zagreb, Hrvatska - Hrvatska nogometna reprezentacija odlucujucu kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2000 protiv Jugoslavije odigrala je nerijeseno 2:2 te nije izborila sudjelovanje na EP u nogometu. Davor Suker i Sinisa Mihajlovic. Photo Sinisa Hancic/PIXSELL

U karijeri je nastupao za NK Borovo, potom NK Vojvodinu, a onda i NK Crvenu zvezdu s kojom je postao prvak Europe i svijeta. Kasnije je otišao u Italiju gdje je igrao za Romu, Sampdoriu, Lazio i Inter. Igrao je i za reprezentacije Jugoslavije i Srbije. S odlaskom u nogometnu mirovinu postao je i trener te je vodio Inter, Bolognu, Cataniu, Fiorentinu, Sampdoriu, Milano i Torino. Bio je i izbornik Srbije. Kao mladi igrač nastupao je i za mlađe reprezentacije bivše države.

Bio je viđen i kao sigurni putnik na SP u Čile za omladince gdje je bivša Jugoslavija postala svjetski prvak. U svojim izjavama Mihajlović je govorio kako nije bio u sastavu za SP jer ga je tako izbornik Mirko Jozić kaznio s obzirom da nije htio prijeći u NK Dinamo. Ipak, Mihajlović je nastupao za Dinamo na jednom kadetskom turniru u Njemačkoj gdje je proglašen za najboljeg igrača. Mihajlovićeva majka i brat danas žive u Novom Sadu. Prema najnovijim informacijama Mihajlović će u ponedjeljak biti pokopan u Rimu.

Foto: Branimir Bradarić