Kako je Mihajlović govorio o Vukovaru: 'Bio je najljepši grad na svijetu, svi ratovi su odvratni'

Siniša Mihajlović (53) preminuo je danas nakon trogodišnje borbe s leukemijom. Dugogodišnji srpski nogometaš i trener, rodom iz Vukovara, bio je u teškom stanju, a tužnu vijest objavila je obitelj, koja se oglasila emotivnim priopćenjem za javnost.

- Njegova supruga Arianna, s djecom i obitelji u tuzi priopćavaju nepravednu i preranu smrt svog muža, oca, uzornog sina i brata Siniše Mihajlovića. Jedan izvaredni profesionalac, dostupan i dobar prema svima hrabro se borio protiv strašne bolesti. Zahvaljujemo se liječnicima i medicinskim sestrama koji su ga pratili godinama, s ljubavlju i poštovanjem - napisali su pa dodali:

- Siniša će uvijek ostati s nama, živimo sa svom ljubavlju koju nam je on pružio.

Rođeni Vukovarac ovako je govorio o Domovinskom ratu.

- Svi ratovi su odvratni, ali bratoubojstvo koje smo mi proživjeli u bivšoj Jugoslaviji nešto je najgore što se može dogoditi. Prijatelji koji su pucali jedni na druge, slomljene obitelji. Vidio sam kako moj narod pati, gradovi su uništeni, svi pobijeni. Moj najbolji prijatelj je uništio moj dom.

Moja mama je Hrvatica, otac Srbin. Kada su se preselili iz Vukovara u Beograd, mama je zvala svog brata Ivu i rekla mu da dođe u našu kuću. A moj ujak je rekao 'Što si odvela muža? Ta srpska svinja je trebala ostati tu da ga zakoljemo.' Takva vam je bila tadašnja klima - izjavio je.

Lijepo je pričao o gradu.

- Rođen sam u Vukovaru koji je za mene bio najljepši grad na svijetu. Zatim je postao simbol rata. Nakon rata sam došao u Vukovar. Nisam se mogao orijentirati. Samo skeleti zgrada, nagomilani za stvaranje rovova. Ptice nisu letjele. Nije bilo ni psa na ulicama. Bio je to grad duhova - prisjećao se.

S Arkanom je bio u prijateljskim odnosima.

- Posvetio sam mu čitulju. Bio mi je prijatelj, bio je vođa navijača Crvene zvezde. Uvijek se ponašao dobro prema nama, igračima iz kluba i reprezentacije. On je čak uhvatio mog ujaka Ivu i spasio ga. Htjeli su ga ubiti, ali Arkan nije dao. Nazvao me na telefon odmah. O Arkanu sam pričao puno puta.

O tome da sam ga poznavao prije rata, o tome da sam osudio njegove zločine, ali i o tome što je on predstavljao za Srbe u tom trenutku. Moraju proći barem dva desetljeća kako bismo mogli objektivno procijeniti što se dogodilo. Bilo je to razarajuće za sve. Ovo što ja kažem, isto mogu reći Hrvat ili Bosanac. Proživjeli smo ludilo povijesti - zaključio je Mihajlović.