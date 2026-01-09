Potresna objava nogometaša: Ostalo mi je još nekoliko dana života, borim se za preživljavanje

Lamisha Musonda, nekada smatran jednim od najperspektivnijih mladih igrača belgijskog nogometa, na društvenim je mrežama objavio emotivnu poruku u kojoj je otkrio da mu je zbog teške bolesti ostalo vrlo malo vremena za život.

- Kako shvaćam da mi je ostalo samo nekoliko dana života, shvaćam i da sam imao mnogo ljudi uz sebe i uvijek ću cijeniti uspomene. Život je težak, ali pogled je sjajan. Život je satkan od uspona i padova i nitko ne može istinski razumjeti bol kroz koju prolazite. Ove posljednje dvije godine bile su mi posebno teške i izazovne. S velikom tugom objavljujem da se borim da povratim zdravlje - rekao je, a zatim nastavio:

- To je razlog zašto sam bio odsutan s društvenih mreža. Moram se suočiti s činjenicama, moje zdravlje je kritično i sada se borim za preživljavanje. Vaša pomoć i molitve bit će mi od velike koristi u ovom trenutku. Moja obitelj i ja se borimo i neću odustati do posljednjeg daha.

U nastavku se osvrnuo i na svoj dosadašnji život te ljude kojima se nije stigao osobno zahvaliti:

- Imao sam sreću da sam imao lijep rani život i još uvijek imam toliko toga za ponuditi. Ali ima toliko divnih ljudi kojima bih volio osobno zahvaliti, a činjenica da možda neću dobiti priliku duboko me rastužuje.

Njegova objava izazvala je snažne reakcije diljem svijeta, a Musonda je ubrzo podijelio i novu poruku u kojoj je dodatno pojasnio svoje misli:

- Nipošto nisam savršeno ljudsko biće. Nitko nije. Želim zahvaliti i nogometu i školi što su mi dali prave životne lekcije. Dobri ljudi koje sam sreo usput... suigrači, učitelji, treneri, vozači autobusa... Za njih se borim i ostajem jak. Pobijedimo svaki dan zasebno.

Iako se nalazi u iznimno teškoj situaciji, Musonda ima tek 33 godine. Najveći trag ostavio je tijekom boravka u Chelseaju, gdje je stigao 2012. godine zajedno s braćom Tikom i Charlyjem.

Profesionalnu karijeru završio je 2020. godine, a tijekom nje nosio je i dresove Mechelena, španjolskih niželigaša Llagostere i Palamosa te afričkog velikana Mazembea. Upisao je i deset nastupa za belgijsku reprezentaciju do 21 godine.