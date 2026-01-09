Kakvo priznanje! Kultna videoigra uvrstila ovog 'vatrenog' kao najboljeg na svijetu

Sjećate li se kultne nogometne videoigre koja se nazivala Fifa? Danas se ta igra naziva EA FC, a u njezinom izdanju za 2026. godinu, bilo je vrlo zanimljivo analizirati ocjene svih igrača.

Svaki nogometaš, naravno, na igri ima svoju konačnu ocjenu, od 0 do 99, a ona se sastoji od šest glavnih kategorija ocjenjivanja te na ukupno 45 podkategorija ocjene.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šest glavnih kategorija su brzina, udarac, dodavanje, dribling, obrana i fizičke sposobnosti. A svaka od tih kategorija još ima svojih nekoliko podkategorija koje utječu na konačnu ocjenu šire kategorije.

Danas ćemo se baviti jednom od podkategorija što se tiče udarca. Inače, kategorija udarca, to jest pucanja (eng. shooting) sačinjena je od sljedećih podkategorija: napadačko pozicioniranje, završnica, snaga šuta, dalekometni udarci, voleji i kazneni udarci.

VEZANI ČLANCI:

U jednoj od tih navedenih podkategorija hrvatski nogometaš zauzima prvo mjesto na cijelom svijetu. Riječ je o napadaču vatrenih i Hoffenheima Andreju Kramariću kojem je dodijeljena ocjena 93 za penale, odnosno kaznene udarce, po čemu je na diobi prvog mjesta s napadačem Bayerna Harryjem Kaneom i napadačem Al-Ahlija Ivanom Toneyjem.

Nadalje, na četvrtom se mjestu (budući da tri igrača dijele prvo mjesto) nalazi veznjak Intera Hakan Calhanoglu s ocjenom 92 za penale, a na diobi petog mjesta se nalazi još jedan hrvatski nogometaš. Radi se o Anti Budimiru iz Osasune s ocjenom 91, a tu ocjenu za kaznene udarce još imaju i dva velika portugalska imena, Cristiano Ronaldo iz Al-Nassra i Bruno Fernandes iz Manchester Uniteda. Među 10 najboljih na svijetu u ovoj kategoriji se nalaze i Erling Haaland (ocjena 90), Cole Palmer (90) te Mikel Oyarzabal (89).