PRIPREME PLAVIH

Veliki Dinamov talent ide na posudbu? Taman kad mu je trebalo krenuti dogodila se loša stvar...

Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
09.01.2026.
u 15:00

Mladi Leon Jakirović ove sezone nije dobio ni minute u prvoj momčadi plavih, a sad mu situacija sigurno nije olakšana

S priprema Dinama u Sloveniji, u obližnjem Čatežu stižu i dobre i loše vijesti. Prvo one dobre, plavima bi se u subotu trebali na pripremama priključiti trener Mario Kovačević i veznjak Dejan Ljubičić. Naime, njih dvojica zbog povišene termperature nisu bili na prvom treningu Dinama kojeg su plavi odradili u Maksimiru, a nisu s momčadi ni otputovali na pripreme u Čatež. U međuvremenu je zbog temperature u bolnici bio trener Mario Kovačević, ali sad je uglavnom sve u redu. Tako bi se prvi trener plavih već u subotu trebao baciti na posao u Čatežu, trebao bi tamo stići zajedno s Ljubičićem.

Loša vijest vezana je uz mladog Leona Jakirovića. I on je imao problema s temperaturom, ali kod njega se situacija zakomplicirala, 'pogodila' ga je upala sinusa i on neće put Slovenije, propustit će kompletne pripreme plavih. 

Velika šteta za tog nadarenog stopera oko kojeg je bilo dosta priče u posljednje vrijeme. Naime, on je označen kao projekt Dinama, mladi igrač u kojeg treba vjerovati i razvijati ga, a na kraju u ovoj sezoni nije dobio niti jednu jedinu minutu u utakmici prve momčadi. Sigurno da mu sad ova bolest ne ide u prilog, možda su mu ove pripeme bile prilika da se nametne i zaradi bar nekakvu minutažu u drugom dijelu sezone.

U Dinamu sad trebaju zajedno s Jakirovićem vidjeti kako dalje, najgluplje je i za njega i za Dinamo da sjedi na klupi ili tribini. Bilo je već riječi o mogućem odlasku iz Dinama, ali tu bi se trebalo raditi o posudbi, a ne trajnom rastanku mladog Jakirovića i Dinama. Njemu trebaju utakmice, a ako ih, kao i dosad, ne bude mogao imati u Dinamu, bilo bi dobro pronaći mu klub u kojem će igrati i razvijati se. Pored Domingueza, McKenne, Galešića, Theophile i Torrente koji se vraća nakon dugog oporavka, teško će dobiti priliku u maksimirskom klubu i bilo bi najbolje ponaći mu privremenu igračku sredinu.
Ključne riječi
Dejan Ljubičić mario kovačević Leon Jakirović Dinamo

Avatar Castro
Castro
15:10 09.01.2026.

Mladi Jakir je bolji od njih pola...mi to na zalost uvijek preksano vidimo...jedino je Mamic imao nos i oko unaprijed i znao bolje procjeniti..dokazano, koliko god nam smrdilo, ali tu mu skidamo kapu..nebi Dinamo smio pustiti ovakvog talenta, to je grije i steta, ali trenutno su u klubu ljudi sa drugim vizijama koje na zalost nemaju veze sa igracima Dinama i buducnosti repke nego nesto sto se zove " samo osobni interes "..imao ga je i Mamic, ali imao je i Dinamo i repka. Dokazano. Sretno malom Jakiru.

