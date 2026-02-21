S 19 postao je stolnoteniski prvak, s 21 spašavao Židove, a družio se s Picassom, Sinatrom i Churchillom

Nova knjiga Marka Gregura, "Dolinar", objavljena u izdanju Frakture, romansirana je biografija jednog osebujnog, a pomalo zaboravljenog Koprivničanina. Žarko Dolinar čiji se život teško može sažeti u uvodu ovog intervjua, prešao je put od stolnoteniskog prvaka do znanstvenika s doktoratom Veterinarskog fakulteta. U Drugom svjetskom ratu spašavao je Židove krivotvoreći im propusnice, družio se s velikanima svog doba poput Churchilla, Picassa, Franka Sinatre i Sophie Loren, a Gary Cooper ga je u memoarima nazvao "životinjom sui generis, genijem koji može briljirati u kulturi i pobijediti grofa u tenisu". Je li zauvijek prošlo vrijeme u kojem su mogli postojati ljudi poput Dolinara, upitali smo pisca Marka Gregura?