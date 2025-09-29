U Hajduku su ga se riješili, a sada u novom klubu dobiva sva priznanja

Karlo Sentić, bivši vratar Hajduka, u sjajnoj formi igra u Mađarskoj. Član mađarskog Diosgyora ovih je dana dobio dva poticajna priznanja. Mađarski nogometni savez dodijelio mu je nagradu za najbolju obranu srpnja i kolovoza, a navijači su ga proglasili najboljim igračem mjeseca kolovoza...

- Ovo priznanje me jako veseli, priznajem iskreno, nisam ni znao da ova nagrada postoji od ove godine - rekao je Sentić za službene klupske stranice, a potom dodao:

- Njezinu vrijednost dodatno povećava činjenica da su navijači glasali za mene i birali tko je najviše napravio za svoj omiljeni klub ovog mjeseca. Zato sam sretan jer mi ova nagrada puno znači.

Sentić je, u zadnjem mandatu, za Hajduk branio u 18 službenih utakmica, a debi je upisao 30. srpnja 2022. u 2:0 prvenstvenoj pobjedi na gostovanju kod Varaždina. S Hajdukom je osvojio trofej SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

U ljetnom prijelaznom roku 2023. godine otišao je na posudbu u Diósgyőri, a drugi dio prošle sezone proveo je na posudbi u kazahstanskom Ordabasyju. Lani se ozlijedio, imao je tešku operaciju križnih ligamenata i nakon četiri i pol mjeseca vratio se na teren. Do ozljede je bio najbolje ocijenjeni vratar mađarske lige.

S obzirom na dobru trenutačnu formu, Sentić polako postaje jedan od najvažnijih igrača Diosgyora koji nakon osam odigranih prvenstvenih kola drži 9. mjesto u mađarskom prvenstvu. Ne bi bilo čudno da se u bliskoj perspektivi pokaže kao još jedna kriva procjena Hajdukove struke koja ga se olako riješila... U zadnjih nekoliko kola mađarskog prvenstva, Sentić je redovito proglašavan igračem utakmice, tako da će sigurno konkurirati za brojna priznanja.