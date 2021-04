U dvije utakmice imao je nestvarnih 46 obrana

U vrijeme kada Hrvoje Horvat, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, muku muči s dobrim vratarima, u Austriji briljira Ivan Budalić. Netko će reći kako je austrijska liga slaba, no imati 46 obrana u posljednje dvije utakmice zvuči pomalo nevjerojatno. Protiv Ferlacha u pobjedi svoje momčadi Kremsa (27:23) imao je 28 obrana od 50 udaraca, što je sjajnih 56 posto.

– Zadovoljan sam. Krenulo me, i to baš protiv mog bivšeg kluba. Rekli su mi poslije utakmice moji bivši suigrači da ovakvo branjenje u životu nisu vidjeli. Branio sam sa svih pozicija, s krila, s vanjskih, s crte, zicere...

Možda uskoro dobijete poziv za reprezentaciju?

– Lagao bih kada bih rekao da se ne nadam. Imam 24 godine, imam još dosta vremena. Svjestan sam da branim u slaboj ligi, ali plan je otići u neku jaču ligu, u neki jači klub. Imam ugovor s Kremsom još do kraja ove i sljedeću sezonu. Želja mi je osvojiti naslov prvaka Austrije i sljedeće sezone zaigrati u Europi – istaknuo je Budalić.

Karijeru je počeo u Splitu.

– Branio sam za Split kada smo iz druge ušli u Prvu ligu. Potom sam branio za Ribola Kaštelu, Akademiju Balić – Metličić, Izviđač iz Ljubuškog te slovensku Dobovu, gdje sam proveo samo nekoliko mjeseci. Prošle sezone branio sam za Ferlach, ali prvenstvo se prekinulo zbog pandemije – rekao je mladi hrvatski vratar.

Kakva je sad situacija s koronavirusom u Austriji?

– Dosta loša. Opet smo u lockdownu. Što se tiče sporta, dozvolili su odigravanje utakmica, ali samo u profesionalnim ligama. Naravno, igra se bez prisutnosti gledatelja. Uveli su jednom tjedno testiranje za sportaše. Za sada se krećem samo od stana do dvorane. Ako je lijepo vrijeme, znam se prošetati i to je to – kaže Budalić.

Zanimljivo je da mu je prvi rođak Bruno Budalić, nekadašnji junior Hajduka koji danas igra za Dugopolje.

– U Kremsu mi je za sada jako dobro. Imam dobro društvo jer ima dosta igrača s područja bivše Jugoslavije. Od naših igrača tu je Nikić. Grad je udaljen 40 kilometara od Beča, no kako je proglašen lockdown, ta informacija puno ne znači jer nema slobodnog kretanja. Nema ni druženja uz kavu jer sve je zatvoreno – zaključio je Ivan.

Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske, rekao je da će od sada i Budalić biti na njegovu radaru.

– Čuo sam za njega i prije. To što netko ima tako puno obrana u dvije utakmice znak je da ga treba pratiti. Tko zna, možda će uskoro dobiti poziv, a na njemu je da ovako visok nivo obrana i dalje zadrži – rekao je Hrvoje Horvat.