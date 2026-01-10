Naši Portali
EUROPSKA LIGA

Vraćaju se plavi: Dinamo objavio cijene ulaznica za utakmicu s Rumunjima

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 12:46

Osim članova kluba u 2026. godini, za ovu će utakmicu pravo prvokupa i članske cijene moći ostvariti i svi koji su bili članovi u 2025. godini

Nogometaši Dinama nalaze se u slovenskom Čatežu gdje se spremaju za drugi dio sezone. Prvu utakmicu u 2026. godini plavi će odigrati u četvrtak 22. siječnja kada će u sklopu sedmog kola Europske lige na Maksimiru gostovati rumunjski velikan FCSB.

Oba kluba trenutačno se bore za plasman među 24 momčadi koje će izboriti nastavak natjecanja kroz doigravanje za šesnaestinu finala. Dinamo je trenutačno na 25. mjestu sa šest bodova i gol razlikom 8:13, dok je FSCB dva mjesta niže, također sa šest bodova i razlikom pogodaka 7:11. Pobjednik ovog dvoboja tako će si uvelike povećati šanse za prolazak dalje.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Maksimirski klub danas je objavio i detalje prodaje ulaznica za ključnu utakmicu u ovom natjecanju.

- Prodaja pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv FCSB-a odvijat će se za članove kluba u utorak, 13. siječnja, dok će se prodaja pojedinačnih ulaznica za sve navijače odvijati od srijede, 14. siječnja.

Prodaja ulaznica za članove kluba kreće u utorak, 13. siječnja, od 11 sati. Prodaja će se vršiti isključivo online putem servisa tickets.gnkdinamo.hr.

Osim članova kluba u 2026. godini, za ovu će utakmicu pravo prvokupa i članske cijene moći ostvariti i svi koji su bili članovi u 2025. godini.

Prodaja ulaznica za sve navijače odvijat će se online putem od srijede, 14. siječnja u 11 sati, do četvrtka, 22. siječnja u 21:45 sati. Prodaja ulaznica za sve navijače na blagajnama Ticket pointa odvijat će se u srijedu, 21. siječnja, i u četvrtak, 22. siječnja. Radno vrijeme Ticket pointa: Srijeda, 21. siječnja, od 11:00 do 19:00 sati Četvrtak, 22. siječnja, od 11:00 do 21:45 sati.

CIJENE ULAZNICA:

Zapad dolje - 45 € za članove, 55 € za sve ostale navijače

Zapad gore - 30 € za članove, 40 € za sve ostale navijače

Sjever dolje - 20 €* (samo članovi) Sjever gore - 15 € za članove, 25 € za sve ostale navijače

Tribina Sjever dolje rasprodana je u paketima i godišnjim ulaznicama te pojedinačnih ulaznica nema u prodaji. Manji broj može biti dostupan u slučaju prepuštanja ulaznica.

Ključne riječi
prodaja ulaznica Europska liga FCSB Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
13:01 10.01.2026.

Po ledenoj kiši treba ići gledati još jednom kako je Dinamo postao kanta za napucavanje u Europi? Još jednom gledati devastaciju kluba od strane uprave i trenera?... Divim se tim navijačima i njihovoj bezrezervnoj podršci klubu i upravi, bez obzira što se očito krenulo krivim smjerom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Još iz kategorije

Učitaj još

