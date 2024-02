U borbi za trofej imamo klasik Cibone i Zadra, "Tornado" želi Krešu vratiti kući

U subotnjem finalu Kupa Krešimira Ćosića, u 20 sati na splitskim Gripama, igrat će branitelj naslova Cibona i aktualni državi prvak Zadar, klubovi s najviše trofeja u ovom natjecanju (Cibona 9, Zadar 8). Cibona se rutinski obračunala s gradskim rivalom Dubravom (80:67) a Zadar se ipak prilično namučio s Cedevitom Junior (83:72).

Zahvaljujući raspucanom Sandru Rašiću (26 koševa, sedam trica), dobili su cedevitaši prvo poluvrijeme (45:35) no Zadrani su krenuli jako u nastavku i kroz treću četvrtinu, zahvaljujući sjajnom Luki Božiću (34 koša, sedam trica) preuzeli kontrolu nad razvojem zbivanja. Doduše, s trećom tricom Serdarušića (13 koševa), Cedevita je ponovo došla u vodstvo (70:69) no to je bilo i posljednje vodstvo zagrebačkog sastava. Nakon druge (isključujuće) nesportske Rašića (kod 71:76), početkom 39. minute, sve je bilo riješeno.

U Ciboninoj pobjedi prednjačio je Filip Bundović koji je na svoj rođendan zabio 21 koš i za kojeg je, znajući da ima boema u sastavu, trener Dino Repeša kazao da ga je zamolio da proslavu rođendana odgodi za jedan dan. Kod dubravaša svidio se mladi Francuz s hrvatskom putovnicom Rajaofera (16 koševa, 6 asista, 7 skokova).

Zadrov kapetan Marko Ramljak ovako je najavio finalni dvoboj sastava koji ima veću igračku širinu (Zadar) i uži kadar (Cibona).

- Mi smo došli iz jačeg ritma a oni, zbog tog suženog fonda igrača, kao da su na štednji baterija. Oni nemaju što izgubiti a takvi nekad znaju biti najopasniji a mi ćemo sve učiniti, kao što naši navijači kažu, da donesemo Krešu kući.

Priželjkuje to i Zadrov trener Danijel Jusup i upozorava:

- Mi smo se više potrošili od Cibone. Ova njihova šestorica znaju igrati i ključ će biti spriječiti njihov šut za tricu.

A njegov negdašnji "šegrt" (iz vremena zajedničkog rada u KK Zagreb), aktualni Cibonin trener, Dino Repeša nada se svom prvom trofeju:

- Dok sam radio u Češkoj, izgubio sam oba finala, nadam se da će biti treća sreća.

A da će do toga prilično teško doći sugerira i najava posvemašnje ispunjenosti Gripa navijačima Zadra predvođenih navijačkom skupinom "Tornado". No, isto tako, ne treba zaboraviti da je Cibona ove sezone, u prvoj polovici prosinca, sa samo pet seniora, pobijedila Zadar u Višnjiku (83:79).