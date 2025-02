U BiH me mrze jer nosim hrvatsku zastavu i govore mi da nisam Hrvat

Tek je veljača a već imamo mogućeg pobjednika za nokaut godine u svijetu slobodne borbe. A taj kandidat za najatraktivniji završetak je Roberto Soldić koji je brutalno nokautirao Dagestanca Dagija Arslanalijeva. Suparnik je u jednom pokušaju niskog nožnog udarca tako naletio na Soldićevu savršenu ljevicu da se okrenuo u zraku i na pod kaveza pao kao klada.

Inače, Soldić 30-godišnji Hrvat iz Viteza, a svojedobno je govorio o svojim korijenima.

– Ja sam rođen u Bosni i mnogi kažu da sam bosanski borac, ali ja sam Hrvat. Hrvat iz Bosne. I tamo ima više dobrih i pravih Hrvata nego onih koji žive u Hrvatskoj, vjerujte mi.

Soldić je gostujući u Podcast Inkubatoru naglasio:

– Mrze me u BiH jer nosim hrvatsku zastavu. Kažu mi: "Kako si ti Hrvat?" Kako nisam? Ja sam Hrvat iz Bosne. Ne znam zašto me ljudi toliko mrze, jer ja nemam ništa ni protiv koga. Da mogu, nosio bih zastavu BiH iz poštovanja, jer i to je moja zemlja – rekao je Soldić i dodao:

– Ne znam zašto me pojedinci toliko mrze. Volim Bosnu i Hercegovinu, to je moja država, ali što mi je Bosna dala?