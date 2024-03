U Beogradu Ciboni je presudio Hrvat, bivši cedevitaš, kod vukova prednjačio Mustapić

Košarkaši Cibone doživjeli su i 14. poraz u regionalnoj ligi a s njim je i ugasla nada za prolaz u doigravanje. A pretrpjeli su Zagrepčani ovaj poraz u Beogradu od domaće Mege (76:80) u čijim redovima je najkorisniji pojedinac bio mladi hrvatski reprezentativac, 19-godišnji Andrija Jelavić (210 cm).

A bivši junior Cedevite Junior, krilni centar, upisao je 12 koševa, 14 skokova, četiri ukradene lopte, četiri blokade i tri asistencije što ga je učinilo i igračem utakmice.

Jednu od svoje dvije trice zabio je Jelavić za smanjenje zaostatka domaćih sa "minus četiri" na 70:71. Nakon toga, Jela je blokirao Bošnjaka i tako omogućio svom sastavu da preuzme vodstvo i kontrolu nad završnicom.

A u posljednjih šest minuta, nakon vodstva 71:67 i napada (kojeg je Radovčić završio promašajem za tricu), Cibona je zabila samo pet koševa jer se promašivalo i griješilo. Osim toga, nisu cibosi uspjeli sačuvati niti loptu nakon dva promašena slobodna bacanja centra Plavšića.

Najbolji pojedinac zagrebačkih gostiju bio je razigravač Jakov Mustapić (28 koševa, četiri trice) no on je bio i jedini Cibonin dvoznamenkasti igrač dok su ostale koševe zabijali Proleta (9), Aranitović (8), Bošnjak (7), Majcunić (7), Perasović (5), Radovčić (5), Bundović (4) i Buljan (3).

Za razliku od gostiju, domaćini su imali čak petoricu dvoznamenkasti a uz Jelavića to su bili još i Plavšić (13), Jović (11), Malovec (10) i Miljenović (10). Za Megu je igrao još jedan Hrvat - Lovro Gnjidić - no on se u svojih 14 minuta nije upisao u strijelce te je ostao na tri asistencije.

Ovaj poraz fiksirao je Cibonu na desetom mjestu s omjerom 8-14 koliko ima i jedanaestoplasirani Borac iz Čačka.