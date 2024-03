Repeša: Svaka čast mojim dečkima, u ovoj situaciji dali su više od maksimuma

Odigravši jednu od boljih utakmica ove sezone, košarkaši Cibone nadjačali su SC Derby (94:82) i izborili osmu pobjedu u ABA ligi. Pobjeda je to za miran san u preostalih pet kola i bijeg pred fenjerašima Krkom i Mornarom od četiri pobjede.

Posljednji put gosti iz Podgorice vodili su u petoj minuti susreta kada je Kapusta, hrvatski reprezentativac u njihovim redovima, zabio iz prodora za 8:9. Ostatak susreta Cibona je stalno bila u prednosti koja je u dvoznamenkastu prerasla na početku 29. minute (71:61).

Baš kao i tijekom cijele utakmice, u posljednjoj četvrtini isticali su se Cibonini centri Matej Bošnjak (19 koševa, 4 asista) i Filip Bundović (15 koševa, 4 asista) zahvaljujući kojima su vukovi ostvarili dubinu u igri. U samoj završnici, kada su Podgoričani krenuli u posljednji juriš, Cibonin osigurač bio je Filip Bundović koji je, na promašene prodore svojih bekova, dvaput skočio i zabio. Nakon toga je zabio i dva bacanja (88:78).

A upravo o toj napadačkoj dubini govorio je i Cibonin trener Dino Repeša:

- S obzirom na situaciju, mojim dečkima svaka čast, dali su više od maksimuma.Unatoč tome što nismo mogli računati na Majcunića i Katanovića i što Radovčić nije trenirao od Šibenika mi smo odigrali jako dobru utakmicu. Na koncu smo imali 15 skokova više što protiv momčadi koja u reketu ima i visine i kilograma nije bilo lako. Ključ našeg napada bila je dubina pa smo iz reketa zabili 20 koševa više od suparnika. Mi smo s tom dubinom imali učinkovitost za dvicu od 78 posto a tricu za 30-ak posto.

I doista, nakon 20 trica pogođenih u prvom međusobnom, onom podgoričkom, susretu, cibosi su ovaj put ubacili tek osam trica ali su pronašli drugi put do pobjede. A to je ustvrdio i gostujući trener Dejan Jakara:

- Cibona nema samo dubinu i centre koji imaju sjajna dodavanja već i bekove koji su sposobni da idu u prodor. A mi kao da nismo došli na utakmicu jer kada iz reketa primiš 54 koša onda utakmicu ne možete dobiti a naročito ne ako vaš suparnik ima i 15 skokova više. Nakon što smo osvojili crnogorski Kup ja sam očekivao drugačiji nastup mojih igrača no nisu samo igrači krivi, nešto je i do nas trenera i možda smo i mi napravili neke pogreške u pripremi ove utakmice. Utakmice u gostima mi moramo igrati s više energije.

O tome je ponešto rekao i Derbyjev razigravač Borna Kapusta (9 koševa, 5 asista):

- Mi smo prije reprezentativne pauze bili u jako dobrom stanju a u ovoj utakmici smo bili bez energije i jako loše smo izgledali. Dozvolili smo igračima Cibone da pogode neke lake šuteve i da se razigraju a njihovi centri su i zabijali i proigravali.

Kakav je bio osjećaj protiv bivšeg kluba?

- Ja ovu dvoranu obožavam i sjajan je bio osjećaj igrati u njoj. Što se pak tiče nekih od bivših suigrača, na parketu je to bilo "neprijateljski" no izvan parketa sam sa svima njima jako dobar.

Uz pohvalu Ciboninim bekovima Kreši Radovčiću (20 koševa, 5 asista), Jakovu Mustapiću (17 koševa, 3 asista) i Aleksandru Aranitoviću (11 koševa), statistički softver je igračem utakmice "proglasio" centra Mateja Bošnjaka koji je kazao:

- Dobro smo se pripremili za utakmicu pa smo napadali neke njihove slabe točke. Izašli smo s potrebnom energijom i izborili važnu pobjedu. Nakon ovakve utakmice vidi se koliko imamo potencijala u momčadi i zato se nadamo da će se situacija s blokadom na HKS-u riješiti da više ne moramo igrati domaće utakmice sa samo pet seniora. U mojoj kratkoj karijeri nije bilo ništa gore od toga da ne mogu igrati domaće prvenstvo. Gledaš ih sa strane, želiš iskočiti iz kože ali pomoći ne možeš.

No, zato su neki od njih u ovoj utakmici zračili energijom poput krilnog-centra Tomislava Buljana koji je izveo i zakucavanje proglašeno atrakcijom utakmice. Na koncu, je li ovo bila pobjeda za miran san do kraja sezone u regionalnoj ligi? Bilo je to pitanje za trenera Dina Repešu:

- Bio sam ja miran i prije. Uostalom, ja gledam ove iznad a ne ove ispod nas. Kad samo gledaš ove dolje onda to nekad loše završi, oni te stignu. Mene puno više zanima što mi možemo ostvariti u preostalih pet kola, možemo li još napredovati na ljestvici. Sada smo deseti a sam osmoplasiranim Derbyjem imamo sada međusobni skok 2-0.

U tom nastojanju raspored im baš neće ići na ruku.

- Neće nama biti lako ni u subotu u Sinju protiv Alkara koji je doveo dva nova igrača. Isti dan se vraćamo za Zagreb nakon čega već u nedjelju idemo za Beograd gdje u ponedjeljak igramo s Megom - predočio je Repeša ono najbliže što je pred njegovim sastavom.

Poredak: 1. C. zvezda 18-3, 2. Budućnost 16-5, 3. Partizan 15-6, 4. Cedevita Olimpija 14-7, 5. Zadar 12-9, 6. Mega 11-10, 7. Igokea 11-10, 8. SC Derby 10-11, 9. Split 9-12, 10. Cibona 8-13, 11. Borac 8-13, 12. FMP 7-14, 13. Krka 4-17, 14. Mornar 4-17.