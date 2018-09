Tvrtka Podravka ulaže puno više novca u svoj ženski klub

Rukometašice Podravke Vegete ovaj vikend igraju kvalifikacijski turnir za ulazak u skupinu Lige prvakinja. Kao domaćin, dočekat će ekipe turskog Muratpase, rumunjske Craiove i srpske Jagodine.

Koprivničanke su svojedobno bile sam vrh europskog klupskog rukometa. Na kraju krajeva, 1996. godine, pod vodstvom Josipa Šojata, osvojile su Kup prvakinja.

U dvije utakmice bile su bolje od bečkog Hypa. Nakon poraza u Beču od 13:17, u Koprivnici su Kokice slavile pobjedu 25:20.

Prije 22 godine, u Koprivnici igrale su tri inozemke – Ukrajinka Maljko i Rumunjke Cozma i Tirca. Ostale su uglavnom bile hrvatske reprezentativke – Petika, Hasagić, Mihoci, Štević, Hrg, Palčić, Vresk, Pavlačić i Radek. Danas, 22 godine poslije, u klubu su Božica Palčić i Ljerka Vresk, a donedavno je Snježana Petika bila trenerica prvog sastava.

Od ove sezone Koprivničanke imaju novog trenera – Zlatka Saračevića koji će vatreno krštenje kao trener ženskog sastava imati u kvalifikacijama za skupnu fazu Lige prvakinja. A prvi suparnik za ulazak u elitu ženskog klupskog rukometa bit će im turski sastav Muratpasa (subota, 19.30).

– Imamo malih zdravstvenih teškoća pa Nikolina Zadravec sigurno neće biti u sastavu. Igramo dvije utakmice u 24 sata i usporedo se moramo pripremati za obje utakmice. Muratpasa igra izrazito brzo, a poslije toga vidjet ćemo što nas čeka u finalu. Imamo spremne obje varijante, i za Jagodinu i za Craiovu. Atmosfera u sastavu je odlična, vidi se da je to Liga prvakinja i nešto što željno očekujemo, ali moram biti realan i reći da je ekipa Craiove favorit jer igra vrhunski. No bez obzira na sve, onaj tko nas želi pobijediti morat će igrati jako dobro. Publici poručujem da bude strpljiva, nova smo ekipa i želja je velika, a za to nam treba i pomoć s tribina – istaknuo je Zlatko Saračević.

Za razliku od 1996. godine, danas u Podravci igra pet inozemki – dvije Ruskinje (Ihnjeva i Čigirinova), Bjeloruskinja (Ježkava), Slovakinja (Holešova) i Srpkinja (Ristović), te samo jedna hrvatska reprezentativka – Ana Debelić. Posljednji put Podravka je igrala u skupini prije tri sezone, a tvrtka Podravka ove sezone opet se uključila s puno jačim financijama nego prijašnjih godina.

Iznenađenje za sve bit će i premijera uživo nove himne Podravke Vegete uz legendarne Zaprešić Boyse.