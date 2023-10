Turskoj je protiv Hrvatske uspjelo nešto što nikad ranije nije napravila

Sinoćnji ogled u Osijeku bio je 12. međusobni susret Hrvatske i Turske i tek treća pobjeda turske vrste pri čemu prva u Hrvatskoj. Hrvatska i Turska su ukupno odigrale 12 puta, vatreni su slavili četiri puta, Turska je upisala tri pobjede, dok je pet susreta završilo bez pobjednika.

Zanimljivo, u Lijepoj Našoj se igralo četiri puta, Turska je slavila jednom, a tri utakmice su završile bez pobjednika.

Ostat će zauvijek zapisano da je hrvatska reprezentacija svoju prvu službenu utakmicu na nekom velikom natjecanju odigrala upravo protiv Turske na Europskom prvenstvu u Engleskoj 1996. godine.

Bio je to susret 1. kola D skupine u Nottinghamu, a vatreni su slavili sa 1-0 zahvaljujući pogotku Gorana Vlaovića u 85. minuti nakon brze kontre. Hrvatska je u svom debiju na međunarodnoj sceni dogurala do četvrtfinala, dok je Turska bila posljednja u skupini s tri poraza.

Iduća dva ogleda bila su prijateljskog karaktera i oba su završila bez pobjednika. U lipnju 1997. na Kirin kupu u japanskom Sendaiu bilo je 1-1. Hrvatska je u Sendaiju povela sa 1-0 golom Tomisčlava Ercega u 20. minuti, a izjednačio je Ertugrul Saglam u 77. minuti.

U susretu igranom u ožujku 2004. u Zagrebu bilo je 2-2. Tomislav Šokota (2) i Darijo Srna(72) zabili su za hrvatsku vrstu koju je vodio Otto Barić, a za goste su golove postigli Zafer Biryol (73) i Akyel (78).

Četvrti međusobni ogled igran 20. lipnja 2008. u Beču donio nam je i najveću tugu i šok. Bio je to susret četvrtfinala EURO-a, a Turska je slavila boljim izvođenjem jedanaesteraca, premda su vatrene tek sekunde dijelile od ulaska u polufinale.

Ivan Klasnić je 119. minuti zabio za 1-0, no Turska je praktički u zadnjem napadu na utakmici izjednačila na 1-1 pogotkom Semiha Senturka. Bio je to šok od kojeg se hrvatski nogometaši nisu uspjeli oporaviti. Luka Modrić, Ivan Rakitić i Mladen Petrić promašili su jedanaesterce, dok su s druge strane Turan, Semih i Altintop zabijali i odveli Tursku u polufinale.

Novi hrvatsko - turski dvoboj uslijedio je u dodatnim kvalifikacijama za EP 2012. godine. Hrvatska je u Istanbulu pobijedila 3-0 golovima Ivice Olića (2), Maria Mandžukića (32) i Vedrana Ćorluke (51), a u zagrebačkom uzvratu nije bilo golova.

Protiv Turske smo otvorili i nastup na Europskom prvenstvu 2016. u Parizu. Hrvatska je na Parku prinčeva pobijedila 1-0 golom Luke Modrića u 41. minuti. Vatreni su poto ispali u osmini finala od kasnije europskog prvaka Portugala, dok Turska nije prošla skupinu.

Uslijedile su i dvije utakmice u kvalifikacijama za SP 2018. godine. U prvom susretu u rujnu 2016. bilo je 1-1. Poveli smo golom Ivana Rakitića iz kaznenog udarca u 44. minuti, a u sudačkoj nadoknadi prvoga dijela izjednačio je iz slobodnog udarca s 25 metara Calhanoglu. U uzvratnom susretu igranom točno godinu dana kasnije, Turska je u Eskisehiru pobijedila sa 1-0 golom Tosuna.

Hrvatska je na koncu osvojila drugo mjesto u skupini i preko Grčke izborila plasman na SP u Rusiji, dok je Turska bila četvrta u skupini.

U prijateljskom susretu igranom u Istanbulu u studenom 2020. bilo je 3-3. Bio je to dvoboj u kojem su Turci vodili 1-0 i 2-1, Hrvatska je potom okrenula rezultat u svoju korist, ali je na koncu završilo 3-3.

Turska je povela u 23. minuti golom Cenka Tosuna iz jedanaesterca, izjednačio je Ante Budimir u 32. minuti, no domaćin je do kraja poluvremena zabio još jedan gol, a strijelac je bio Deniz Turuc u 41. minuti. Hrvatska je vrlo brzo u nastavku okrenula rezultat, za 2-2 zabio je Mario Pašalić u 54. minuti, a samo dvije minute kasnije Josip Brekalo je glavom pogodio za prvo hrvatsko vodstvo na utakmici. Nažalost, u 58. minuti je Cengiz Under pogodio za 3-3.

Posljednji hrvatsko - turski ogled bio je u ožujku ove godine u Bursi u sklopu kvalifikacija za Euro 2024. Hrvatska je pobijedila sa 2-0 golovima Matea Kovačića (20, 45+4).

HRVATSKA – TURSKA 12 4 5 3 15-10

Turska - Hrvatska 0-1 (Vlaović 85) - EP '96 - 11.6.1996. Nottingham

Hrvatska - Turska 1-1 (Erceg 20 / Saglam 75) - prijateljska, 12.6.1997. Sendai

Hrvatska - Turska 2-2 (Šokota 2, Srna 72 / Zafer 73, Akyel 78) - prijateljska, 31.3.2004. Zagreb

Hrvatska - Turska 1-3 jedanaesterci (1:1, Klasnić 119 / Senturk 120) - četvrtfinale EP-a 2008. – 20.6.2008. Beč

Turska - Hrvatska 0-3 (Olić 2, Mandžukić 32, Ćorluka 51) - dodatne kvalifikacije za EP 2012. - 11.11.2011. Istanbul

Hrvatska - Turska 0-0 - dodatne kvalifikacije za EP 2012. - 15.11.2011. Zagreb

Hrvatska - Turska 1-0 (Modrić 41) - EP 2016. - 12.6.2016. Pariz

Hrvatska - Turska 1-1 (Rakitić 44-11m / Calhanoglu 45+1) - kvalifikacije za SP 2018. - 5.9.2016. Zagreb

Turska - Hrvatska 1-0 (Tosun 75) - kvalifikacije za SP 2018. - 5.9.2017. Eskisehir

Turska - Hrvatska 3-3 (Tosun 23-11m, Turuc 41, Under 58 / Budimir 32, Pašalić 54, Brekalo 56) prijateljska, 11. studenog 2020.

Turska - Hrvatska 0-2 (Kovačić 20, 45+4) - kvalifikacije za EP 2024. - 28. ožujka 2023. Bursa)

Hrvatska - Turska 0-1 (Yilmaz 30) - kvalifikacije za EP 2024. - 12. listopada 2023. Osijek