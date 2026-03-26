Milanovićeva antiizraelska praćka – njemu svejedno, Pantovčak očito nitko neće gađati

Tako mi boga, to se neće dogoditi! Uskliknuo je tako vrhovni zapovjednik, reformirani ljevičar, kalvinist, čovjek koji ne ide u crkvu ni za najveće kršćanske blagdane, ali je ipak na prisezi za predsjednika RH izgovorio i to "Tako mi Bog pomogao!", pa time odškrinuo vrata i za ovakvo malo uzaludnije spominjanje Boga. Ili boga? Ne znamo koji je njemu bog ili Bog, ali kao što Milanović reče za židovska imena, "svejedno iz Biblije ili iz Alana Forda"! U cvjećarnici na Pantovčaku – sve je moguće. Američki i hrvatski Trump više nas ničim ne mogu iznenaditi. Milanović bi šokirao kad bi prestao zloupotrebljavati vojsku kao oružje obračuna s Plenkovićem. Vrhovnik nikad ne omane kad se očekuje radikalizacija stavova. Ovdje sam prošlog tjedna pitao hoće li Milanović zbog izraelskog sustava zaštite – zabraniti hrvatske Leoparde?