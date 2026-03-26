Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz HSS-a dovedeni u USKOK
HRVATSKI KAPETAN

Luka Modrić: Sretni smo što vidimo jedni druge, nedostaju nam još Mateo i Joško

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Hina
26.03.2026.
u 21:57

„Bitno je da odradimo dvije utakmice na pravi način, da se još više povežemo. Da vidimo gdje se možemo još poboljšati kako bismo iskustvo prenijeli na šesti mjesec", objasnio je smisao tih pripremnih utakmica u SAD-u.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nada se da će Hrvatska „biti prava“ u pripremnim utakmicama s Kolumbijom i Brazilom, a da će joj se na Svjetskom prvenstvu priključiti ozlijeđeni Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. 

„Prije svega drago nam je da smo se okupili nakon dugo vremena, sretni smo vidjeti jedni druge. Sretni smo vidjeti da većini igrača ide dobro“, izjavio je 40-godišnji Modrić u razgovoru za Universal.

„Nedostaju nam Mateo i Joško koji su ozlijeđeni. Nadamo se da će nam se priključiti za Svjetsko prvenstvo“, dodao je.

Hrvatska će u američkom gradu Orlandu noćas igrati s Kolumbijom, a pet dana kasnije s Brazilom.

„Bitno je da odradimo dvije utakmice na pravi način, da se još više povežemo. Da vidimo gdje se možemo još poboljšati kako bismo iskustvo prenijeli na šesti mjesec“, objasnio je smisao tih pripremnih utakmica u SAD-u.

Južnoameričke reprezentacije testirat će Hrvatsku koja je prije četiri godine osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu.

„Ispravan je izbor igrati protiv velikih ekipa, odmah vidjeti gdje si i u kakvoj si formi. Izbornik radi dobro, i mi igrači volimo igrati jače utakmice“, rekao je Modrić.

Hrvatska nikada nije igrala s Kolumbijom, a Brazil je pobijedila boljim izvođenjem jedanaesteraca na Svjetskom prvenstvu u Katru, što je bio njihov posljednji susret.

„Nadam se da ćemo sada biti pravi, ne trebamo gledati rezultat. Najbitnije je da odradimo ono što izbornik očekuje od nas, da se na najbolji način pripremimo za Svjetsko prvenstvo“, izjavio je vezni igrač Milana

Modrić je rekao da ovakve prijateljske utakmice puno znače mladim igračima.

„Sjećam se svog prvog nastupa u Baselu protiv Argentine, s kolikim sam ga uzbuđenjem čekao i što mi je značio. To su utakmice koje igračima mogu promijeniti sudbine. Nadam se da će se pokazati u pravom svjetlu. Mogu im promijeniti pravac karijere“, zaključio je.
