Tucak zamjerio Talijanima na ružnom ponašanju pa citirao čuvenog srpskog trenera

Hrvatski vaterpolo slavi veliki uspjeh reprezentacije, pobjedu nad Italijom i plasman u finale Europskog prvenstva u Splitu.

Međutim, talijanska reprezentacija je silno nezadovoljna sudačkim tretmanom i smatraju kako je Barakudama pokoljen peterac poslije kojeg je iznudio Loren Fatović.

- To je sramota! Fatović je napravio faul, potopio nam golmana. Bilo bi pošteno da je pobjednik odlučen petercima. Suci su sudili jako dobro, a to se vidjelo i u zadnjem napad. - grmio je talijanski izbornik Campagna.

Nije se dugo trebao čekati odgovor iz hrvatskog tabora, javio se naš izbornik Ivica Tucak.

- Ostat ću sportaš do kraja. Ja sam uvijek pružao ruku nakon utakmice kada bih izgubio. Ja sam sad izgubio za svjetsku broncu od Grčke pa nisam puštao nikakva videa ili se bunio zbog poništenog gola Burića. Nisam prosvjedovao, puštao snimke, kao što to sada rade Talijani. Neka iskreno i ljudski puste snimku utakmicu i vide koji je bio kriterij kada se Hrvatska odvojila. Nije korektno to što rade. - smatra Tucak koji je potom citirao slavnog srpskog košarkaškog trenera i izbornika, Svetislava Pešića.

Foto: Michael Schwartz/DPA 20 August 2022, Hamburg: Basketball: Supercup, Germany - Serbia, Final, Barclays Arena. Serbia's coach Svetislav Pesic. Photo: Michael Schwartz/dpa Photo: Michael Schwartz/DPA

- Ne znam da li se sjećate mojih riječi, ali rekao sam da se jedna utakmica može dobiti napadom, međutim turnir se dobiva obranom. To su neki aksiomi sporta, kao što je rekao veliki srpski košarkaški trener Svetislav Pešić: reprezentaciju ne čini, u ovom našem slučaju, 13 najboljih igrača, nego 13 igrača koji najbolje funkcioniraju međusobno. Kemija je ključ svega, a mi smo to uspjeli. - zaključio je izbornik Tucak.