I. Butić: Idemo se 'potući' za posljednju pobjedu

Danas će završiti ženski dio Europskog vaterpolskog prvenstva u Splitu, a hrvatske će se vaterpolistice u posljednjem susretu boriti za sedmo mjesto protiv reprezentacije Francuske (16 sati - HTV 2). Iako su već pomalo umorne, naše igračice odlučne su u naumu da prvenstvo zaključe pobjedom i ovjerom najboljeg plasmana u povijesti nastupa naših vaterpolistica na europskim prvenstvima. No, Francuska je jaka, od Izraela je izgubila minimalnim rezultatom (7:8), a Hrvatska je prije dva dana od istog suparnika uvjerljivo nadigrana (8:15).

- Kako prvenstvo odmiče, Francuskinje su sve bolje i neće nam biti lako. No, nećemo se predavati, skupit ćemo glave i idemo osvojiti to sedmo mjesto - optimistično kaže naš izbornik Aljoša Kunac, koji ističe da, želimo li imati bolju žensku reprezentaciju i doći do više kvalitativne razine, moramo jednostavno više raditi i ulagati. Sličan optimizam dijele i igračice. U njihovo ime kapetanica Ivana Butić (jedna od četiriju sestara Butić u hrvatskoj reprezentaciji) ističe:

- Malo nas je uzdrmao uvjerljiv poraz od Izraela, ali sada se moramo primiriti, a onda se "potući" za posljednju pobjedu. Uvijek je lijepo prvenstvo završiti pobjedom, a ona bi nam u tom slučaju donijela veliku radost i slavlje - kazala je Ivana i još se jednom vratila na Izrael:

- Radile smo neke početničke pogreške. Izgorjele smo od htijenja i želje. Odlično smo počele, dale sve od sebe, ali kasnije to nije išlo. Pale smo psihički i, nažalost, rezultat je na kraju bio takav kakav jest. Mlada smo ekipa, ali to nas ne opravdava.

O naslovu europskih prvakinja odlučivat će Španjolska i Grčka u 20.30 sati, a prije toga, u 19 sati, u borbi za broncu sučelit će se Nizozemska i Italija.