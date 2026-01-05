Naši Portali
OTVORIO DUŠU

Legendarni Talijan pohvalio Modrića pa otkrio tko je najbolji igrač kojeg je trenirao: 'Izbacio sam ga iz Reala'

Serie A - Cagliari v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
05.01.2026.
u 16:25

Nije volio mršavljenje, volio je život... I izbacio sam ga iz Real Madrida. Ali ako me pitate tko je bio najbolji, to je lagano...

Legendarni talijanski stručnjak Fabio Capello već je neko vrijeme u trenerskoj mirovini. U impresivnoj karijeri, vodio je brojne velikane poput Rome koju je vodio do posljednjeg naslova talijanskog prvaka, Milana, Juventusa, sjedio je i na klupi engleske reprezentacije u vrijeme 'Zlatne generacije', a u dva navrata vodio je i Real Madrid

Oba puta se na klupi Kraljevskog kluba zadržao po godinu dana i osvojio dva naslova španjolskog prvaka. U intervjuu  za španjolsku Marcu osvrnuo se na brojne nogometne teme pa tako otkrio i tko je najbolji igrač kojeg je imao priliku gledati.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

-  Imao sam sreću igrati utakmicu u kojoj je igrao Pelé, to je bila jedna od njegovih posljednjih utakmica. Sjećam se i Maradone, naravno. I Messija. Ova trojica su imali nešto drugačije, oni su nogometni genijalci jer su radili stvari koje ne biste ni zamislili. Pronaći ove igrače je jedinstveno iskustvo - rekao je Capello, a novinara je potom odmah zanimalo i tko je najbolji igrač kojeg je Capello trenirao:

Ronaldo, Brazilac. I nakon njega, Van Basten, odmah iza. Kad sam trenirao Ronalda, nije bio ozlijeđen, ali nije bio ni oduševljen. Nije volio mršavljenje, volio je život... I izbacio sam ga iz Real Madrida. Ali ako me pitate tko je bio najbolji, to je lagano, Ronaldo, daleko. Njegov problem nije bio trening, već gubitak kilograma. U Real Madridu je težio 94 kilograma i pitao sam ga: ‘Kad si osvojio Svjetsko prvenstvo 2002. u Japanu, koliko si kilograma imao?‘ ‘84‘, rekao mi je. ‘Pa, ne možeš imati još 10 kilograma, Ronnie‘, rekao sam mu nastavio je.

U nastavku se osvrnuo i na hrvatskog kapetana Luku Modrića koji je prošlog ljeta zamijenio jedan Capellov bivši klub (Real) za drugi (Milan). Mnogi smatraju kako u današnjoj momčadi Reala nedostaje kreativnosti, a to je ono što bi Modrić mogao donijeti čak i u 41. godini.

- Da, ali Luka je umoran, iako igra jako dobro. Vezni red Real Madrida više nema tu razinu kvalitete. Sjetite se Luke, Kroosa i Casemira, gdje ćete sada naći takav vezni red? To je bila snaga Real Madrida svih ovih godina. Kad imaš stvarno dobar vezni red, već si riješio pola problema. Vratar i vezni red su ključni jer pomažu obrani i napadačima. Moraš znati kako napraviti pravu akciju u pravo vrijeme, točan trenutak da loptu postaviš na pravo mjesto. A ako nemaš tu kvalitetu, moraš napraviti bočno dodavanje ili dodavanje unatrag - dodao je Capello.

Na klupi Kraljevskog kluba legendarni Talijan ukupno je proveo 98 utakmica te ostvario učinak od 59 pobjeda, 24 remija i 15 poraza. Dva put je s Kraljevskim klubom osvojio LaLigu, pet puta bio je prvak Italije (jednom s Romom, četiri puta s Milanom), četiri puta pobjednik talijanskog Kupa, a s Rossonerima ima i jedan naslov prvaka Europe.

Real Madrid Ronaldo Nazario Luka Modrić Fabio Capello

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
