Tucak najavio četvrtfinale SP-a: Srbija je olimpijski pobjednik, ali imam vjeru u nas

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je u osmini finala Svjetskog prvenstva u Dohi rutinirano svladala Kinu (22:4) te uz plasman u četvrtfinale turnira osigurala i plasman na Olimpijske igre koje se ovog ljeta održavaju u Parizu.

Izbornik reprezentacije Ivica Tucak je svjestan i zadovoljan što je prvi i glavni cilj na ovom SP-u ispunjen nakon uvjerljive pobjede.

- Plasman na Olimpijske igre, to je ono što smo željeli. Godinu dana smo lagano strepili hoćemo li, kada ćemo, gdje ćemo se plasirati… Prvo ne u Fukuoki, pa ne u Zagrebu i Dubrovniku. Evo, sad smo to napokon potvrdili. Rekao sam već da Hrvatska mora biti na Olimpijskim igrama - rekao je Tucak, pa dodao:

- To je ono što pripada našoj reprezentaciji. Ovo je ipak neko olakšanje sad, ali ćemo pokušati napraviti sve da ovaj turnir završimo na najbolji mogući način.

VEZANI ČLANCI:

Hrvatskoj u utorak u dvoboju četvrtfinala Svjetskog prvenstva slijedi ogled protiv naših susjeda, reprezentacije Srbije.

- Međutim, prvi cilj je ostvaren i idemo dalje. Dvije reprezentacije koje su ostavile trag u svjetskom vaterpolu. Imamo maksimalni respekt prema Srbiji kao suparniku - započeo je Tucak, pa dodao:

- Možda su rezultatima malo zapeli zadnje 2-3 godine, ali oni su ipak aktualni olimpijski pobjednici. Čini mi se da je u toj momčadi ovdje ipak čak 6 zlatnih olimpijaca iz Tokija, a na to ne treba više ništa dodati. No, imam vjeru da ih možemo pobijediti, imamo i snagu za to, ali ćemo isto tako morati odigrati na 100% svojih mogućnosti - zaključio je izbornik Hrvatske Ivica Tucak.