Tsitsipas se opravdavao nakon zvižduka: Ti ljudi nisu igrali na ovoj razini pa ne znaju kako je...

U New Yorku je lijevalo iz kabla, kažu da je zabilježena rekordna količina padalina, pa je dramatično bilo i na terenima US Opena. Glavni tereni su natkriti, ali krovište nije izdržalo, pa se odjednom sva ta voda sručila prije svega na gledatelje. Ozlijeđenih srećom nije bilo (drugdje u New Yorku je bilo i mrtvih), nego samo dobrano smočenih...

No, zbog toga su neki mečevi više puta prekidani, neki su i otkazani, posebno oni u parovima, ali naša Darija Jurak i Slovenka Andreja Klepač bile su brze, u prvom kolu turnira ženskih parova za samo 64 minute svladale su Ukrajinku Katerinu Bondarenko i Indijku Ankitu Rainu sa 6:1, 6:1.

Među mečevima koji su prekidani, ali i završeni, bio je i onaj u kojem je Stefanos Tsitsipas pobijedio Adriana Mannarina sa 6:3, 6:4, 6:7 (4), 6:0, ali od gledatelja na stadionu Arthura Ashea nije dobio pljesak nego zvižduke. Grk je, naime, kao i u prethodnom meču s Murrayem, između trećeg i četvrtog seta uzeo stanku od čak sedam minuta. Što je za to vrijeme radio u svlačionici nitko ne zna, ali mnogi ga sumnjiče za “koučanje”, tj. da tom prigodom mobitelom razgovara sa svojim trenerom.

- Nisam učinio ništa protiv pravila, stoga ne razumijem takvu reakciju. Neki ljudi očito ne razumiju o čemu se radi, nisu igrali tenis na visokoj razini pa ne mogu znati koliko je napora potrebno uložiti da bi se došlo do pobjede - opravdavao se Tsitsipas.