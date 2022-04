Tsitsipas posljednji polufinalist

Branitelj naslova pobjednika na ATP turniru tenisača iz serije "masters 1000" u Monte Carlu Grk Stefanos Tsitsipas plasirao se u polufinale ovogodišnjeg izdanja uvjerljivom 6-2, 6-7 (3), 6-4 pobjedom protiv Argentinca Diega Schwartzmana u četvrtfinalu.

Bio je to susret velikih preokreta, Tsitsipas je bio nadomak pobjede jer je imao prednost od 6-2, 65-2, samo dabi Schwartzman osvojio devet od sljedećih 10 gemova i stigao do prednosti od 4-0 u trećem setu. No, Grk se uspio oporaviti i sa šest uzastopnih svojih gemova ipak upisati pobjedu.

Tsitsipas će u polufinalu igrati protiv Nijemca Alexandera Zvereva koji je nakon velike borbe svladao Talijana Jannika Sinnera sa 5-7, 6-3, 7-6 (5).

Još ranije su polufinale izborila dva nepostavljena igrača, Španjolac Alejandro Davidovich Fokina i Bugrin Grigor Dimitrov koji će igrati međusobno za plasman u finale. Nakon što je u prvom četvrtfinalu Davidovich svladao Amerikanca Taylora Fritza sa 2-6, 6-4, 6-3, Dimitrov je nadigrao Poljaka Huberta Hurkacza sa 6-4, 3-6, 7-6 (2).

ČETVRTFINALE:

Alejandro Davidovich (Špa) - Taylor Fritz (SAD/10) 2-6, 6-4, 6-3

Grigor Dimitrov (Bug) - Hubert Hurkacz (Polj/11) 6-4, 3-6, 7-6 (2)

Stefanos Tsitsipas (Grč/3) - Diego Schwartzman (Arg/12) 6-2, 6-7 (3), 6-4

Alexander Zverev (Njem/2) - Jannik Sinner (Ita/9) 5-7, 6-3, 7-6 (5)

