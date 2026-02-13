Tsitsipas otkrio nepoznate detalje o Federeru i Nadalu: 'Jednom smo se tako napili...'

Roger Federer i Rafael Nadal spadaju među najveće tenisače svih vremena. Dvije teniske ikone, imaju ukupno 195 naslova, uključujući čak 42 Grand Slam krune. S Novakom Đokovićem, Federer i Nadal dva su desetljeća dominirali svjetskim tenisom.

Bili su izvanredni na terenu, ali su znali i uživati ​​izvan njega, što je nedavno objasnio grčki tenisač Stefanos Tsitsipas.

U epizodi emisije ‘What’s The Call?’ Tsitsipas se prisjetio svojih iskustava sa Švicarcem i Španjolcem na Laver Cupu.

Bivši treći igrač svijeta rekao je: „Rafa je pomalo introvert; neće pričati kao Roger. Roger je vrlo samouvjeren tip. Doći će k vama, razgovarati. postavljati vam glupa pitanja. On je dijete, Roger je dijete. Sviđa mi se što je takav. Prvi put sam se napio s Rafom i Rogerom na Laver Cupu. To je bio prvi put u životu da sam pio alkohol. Nisam imao pojma što naručiti. Nikad u životu nisam ništa probao. Roger je rekao 'hajde, moraš popiti', a ja sam rekao ok, ako Roger kaže da moram popiti, moram popiti. Bila je to jako zabavna večer. Dominic Thiem i ja smo bili na stolovima, plesali i pjevali. Bila je tamo lijepa grupa ljudi, obitelj, prijatelji. Bila je to jedna od onih večeri kada cijenite tenis...

Tsitsipas se tijekom karijere suočio s Federerom i Nadalom te je uspio pobijediti obojicu.

Imao je omjer 2-2 protiv Federera, pobijedivši 20-strukog osvajača Grand Slama na Australian Openu i ATP završnici 2019. godine. Protiv Nadala je zaostajao 7-2 u međusobnim susretima, a dvije pobjede ostvario je na Madrid Openu 2019. i Australian Openu 2021. godine. Tsitsipas je također uspio pobijediti drugog člana velike trojke, Đokovića, svladavši Srbina na Canadian Openu 2018. i Shanghai Mastersu 2019. godine. Đoković je trenutačno u nizu od 11 pobjeda protiv Tsitsipasa.