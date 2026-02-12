Naši Portali
DALLAS

Sjajni Čilić stigao do nove pobjede i ponovno bez izgubljenog seta

Australian Open
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.02.2026.
u 21:33

Suparnik Čiliću u četvrtfinalu bit će pobjednik meča u kojem se sastaju Britanac Jack Pinnington i Amerikanac Eliot Spizzirri

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP 500 turnira u Dallasu nakon što je sa 7-6(4), 6-3 pobijedio 21-godišnjeg Amerikanca Ethana Quinna.

Time je još jedan meč u Dallasu bez izgubljenog seta dobio 37-godišnji Čilić, trenutačno 61. igrač na ATP ljestvici. U prvom kolu je s 2-0 u setovima svladao šestog nositelja Learnera Tiena.

Vedran Ćorluka nakon ždrijeba

Prvi set je prošao bez break gemova, s tim da je Čilić bio puno opasniji na servis suparnika koji je 74. tenisač na svijetu. Imao je Čilić četiri break prilike u prvom setu, ali niti jednu nije iskoristio. Odluka je tako u prvoj dionici pala u tie-breaku gdje je Čilić od 4-4 pobjegao na 7-4 i došao do prednosti od 1-0 u setovima.

U drugom setu Čilić je prošao lakši put do slavlja. Kod 2-1 je napokon oduzeo gem na početni udarac suparnika i potom mirno sačuvao prednost sve do kraja za plasman u četvrtfinale.

Suparnik Čiliću u četvrtfinalu bit će pobjednik meča u kojem se sastaju Britanac Jack Pinnington i Amerikanac Eliot Spizzirri.
SL
slavenZadravec
22:16 12.02.2026.

Bravo Marin. Neka posljednji uspon karijere što duže traje. Ima čast biti jedini s najvećim, među aktivnim igračima s više od 600 pobjeda u pojedinačnim mečevima.

