Legenda Hajduka nije optimistična oko nastavka sezone: 'Sve do sada je prevara'

Zlatko Vujović legendarni je bivši napadač Hajduka koji je za splitski klub postigao više od 100 pogodaka. Kasnije je karijeru gradio u Francuskoj igrajući za klubove poput Bordeauxa, Cannesa, Nice, PSG-a i Sochauxa. Bio je jugoslavenski reprezentativac te je bivšu drđavu predstavljao na Svjetskim prvenstvima 1982. i 1990. te Europskom prvenstvu 1984.

Vujović se u intervjuu za srpski Žurnal osvrnuo na sadašnje stanje u klubu koji ga je proslavio. Podsjetimo, Hajduk je nakon 13 kola vodeća momčad HNL-a s 29 bodova, četiri više od Dinama. Bijeli su u nizu od osam utakmica bez poraza, a u posljednjih šest prvenstvenih utakmica imaju pet pobjeda remi.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, Vujović nije oduševljen sjajnim početkom sezonom te tvrdi kako neće moći takvu formu zadržati do kraja sezone.

- Sve ovo dosad je prevara. Hajduk ima prednost, ali mu slijede teška gostovanja. Dinamo je uložio 20 milijuna eura u tim, Hajduk milijun. Španjolac García je napravio dobru igru u Istri, ali tamo nije bilo pritiska. Na Poljud dođe 25.000 ljudi protiv posljednjeplasiranog Osijeka, pa vi zamislite kako se i trener osjeća - započeo je.

- Dobro je što igra Hajduka kreće od golmana, preko bekova, što se ne preskače igra. Gattusa nisam podnosio prošle sezone, ponašao se kao car, a nigdje prije toga nije imao uspjeha, niti zna posložiti igru - zaključio je Vujović.

Hajduk do kraja jesenskog dijela sezone očekuju gostovanja kod Rijeke, Dinama i Lokomotive te domaće utakmice protiv Varaždina i Vukovara.