Trenutak ludila bivše zvijezde: 'U nekoj drugoj zemlji bili biste pretučeni...'

Utakmica druge španjolske lige između FC Andorre i Albacetea imala je nesportski nastavak u kojem je sudjelovala i bivša zvijezda Barcelone. Naime, nakon utakmice došlo je do svađe i gotovo fizičkog obračuna u tunelu. U sudačkom izvješću zabilježen je navodni ozbiljan incident u koji su bili uključeni uprava kluba FC Andorra i njegov predsjednik Gerard Piqué, bivša zvijezda Barcelone i španjolske nogometne reprezentacije.



Prema dokumentu, nakon utakmice, igrač Cristian Lanzarote sukobio se s pomoćnim sucem, dok je sportski direktor Jaume Nogués vrijeđao suca. Situacija je dosegla najnapetiji trenutak kada je Piqué slijedio suca sve do njegove svlačionice. Samo nekoliko centimetara od njegovog lica vičući: "Hajde, ako želiš, odmah to napiši u izvješće!"

U zapisniku, između ostaloga, stoji:

„Gospodin Gerard Piqué i gospodin Jaume Nogués prišli su nam i opetovano prosvjedovali protiv sudačkih odluka. Nadalje, gospodin Piqué rekao je: ‘Otiđite uz pratnju da ne biste bili napadnuti.’”

Nakon toga, na parkiralištu je predsjednik FC Andorre, Ferrán Vilaseca, prišao delegatu utakmice, unio mu se u lice, gurnuo ga prsima, stisnuo šaku i pokušao ga udariti. Policija ga je u tome spriječila.

Prije odlaska, sportski direktor Jaume Nogués uputio je sucima prijetnju:

- Nadam se da ćete imati prometnu nesreću...

Na kraju je Piqué dodao:

- U drugoj zemlji bili biste pretučeni, ali ovdje u Andori smo civilizirana zemlja...

U izvješću se navodi i da je delegat Cristian Lanzarote cijelo vrijeme dodatno poticao napetosti umjesto da ih smiruje.

Očekivali bismo malo drugačiji standard na 'uljuđenom' zapadu, no niti oni nisu lišeni primitivnih ispada onih koji bi se trebali zalagati za normalnije odnose i sportski duh. Priča će sasvim sigurno imati nastavak, a Andorru, kao i njene čelnike, vjerojatno očekuju rigorozne kazne koje mogu uključivati oduzimanje bodova, suspenziju i financijsku kaznu.