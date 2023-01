Trener Zvezde dočekan je ovacijama na Gripama: 'Moj dragi, lipi Splite, puno hvala'

U 13. kolu ABA lige na splitskim Gripama Crvena zvezda je pobijedila Split rezultatom 72:63. Uoči početka utakmice, dogodila se mala svečanost pa su se Gripe poklonile treneru beogradskog Euroligaša, Dušku Ivanoviću koji je doživio ovacije. Crnogorski stručnjak je kao kapetan tadašnje Jugoplastike dva puta bio prvak Europe u pobjedom finalima protiv Maccabija i Barcelone. Prije utakmice direktor žutih Dejan Žaja legendarnom Crnogorcu uručio je prigodni dres.

To je oduševilo trenera Crvene zvezde koji je poručio: 'Moj dragi, lipi Splite, puno hvala, puno hvala za ovaj doček, puno hvala za sve one godine i divne trenutke što smo proveli skupa i što ste me vratili tridesetak godina unazad s punom dvoranom. Te tri godine su nezaboravne. Sportski svi sve znaju, ali kako smo se moja obitelj i ja osjećali u Splitu, to je nezaboravno. Osjećam Split kao moj grad.'

Inače, susret je iz prvih redova pratio Hajdukov nogometaš Marko Livaja koji je još na slobodnim danima nakon osvojene brončane medalje na katarskom SP-u.