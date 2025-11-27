Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Victor Sanchez

Trener Rijeke: Osjećamo se kao da smo izgubili utakmicu, ovaj bod je malo

Rijeka: Utakmica 4. kola Konferencijske lige Rijeka-Larnaca
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
27.11.2025.
u 23:12

"Osjećamo se kao da smo izgubili. Da bi pobijedio moraš zabiti, a iako smo odigrali dobru utakmicu nismo bili dobri u završnici. No, čestitam igračima, borili su se i dali sve od sebe. Ovaj bod je malo, ali u idućoj utakmici po pobjedu", rekao je Sanchez

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0:0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace. Susret je prokomentirao trener aktualnog hrvatskog prvaka Victor Sanchez.

"Osjećamo se kao da smo izgubili. Da bi pobijedio moraš zabiti, a iako smo odigrali dobru utakmicu nismo bili dobri u završnici. No, čestitam igračima, borili su se i dali sve od sebe. Ovaj bod je malo, ali u idućoj utakmici po pobjedu", rekao je Sanchez i dodao:

"Teren je bio u lošem stanju, padala je kiša i manja je stabilnost igrača bila. No, moramo se pripremiti i za ovakve uvjete."

Toni Fruk je dao svoje viđenje utakmice:

"Nismo zadovoljni, očekivali smo puno više. Posjed je bio na našoj strani, kontrolirali smo igru. Završnica nije bila na razini. Dobro smo igrali i pokušavali tražiti rupe jer su oni bili gusti. Vjerujem da će sljedeći put biti bolje. Imamo sve u svojim rukama i u idućoj utakmici ćemo tražiti prolaz.

Stjepan Radeljić je nakon susreta izjavio:

"Dosta teška utakmica. Ušli smo kako treba i išli po tri boda. Imali smo svoje šanse i žao nam je što nismo uzeli sva tri boda. Nismo uspjeli zabiti i sada idemo po šest bodova iz preostale dvije utakmice kako bismo osigurali proljeće u Europi."

Ključne riječi
Rijeka Victor Sanchez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja