Trener Rijeke: Osjećamo se kao da smo izgubili utakmicu, ovaj bod je malo

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0:0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace. Susret je prokomentirao trener aktualnog hrvatskog prvaka Victor Sanchez.

"Osjećamo se kao da smo izgubili. Da bi pobijedio moraš zabiti, a iako smo odigrali dobru utakmicu nismo bili dobri u završnici. No, čestitam igračima, borili su se i dali sve od sebe. Ovaj bod je malo, ali u idućoj utakmici po pobjedu", rekao je Sanchez i dodao:

"Teren je bio u lošem stanju, padala je kiša i manja je stabilnost igrača bila. No, moramo se pripremiti i za ovakve uvjete."

Toni Fruk je dao svoje viđenje utakmice:

"Nismo zadovoljni, očekivali smo puno više. Posjed je bio na našoj strani, kontrolirali smo igru. Završnica nije bila na razini. Dobro smo igrali i pokušavali tražiti rupe jer su oni bili gusti. Vjerujem da će sljedeći put biti bolje. Imamo sve u svojim rukama i u idućoj utakmici ćemo tražiti prolaz.

Stjepan Radeljić je nakon susreta izjavio:

"Dosta teška utakmica. Ušli smo kako treba i išli po tri boda. Imali smo svoje šanse i žao nam je što nismo uzeli sva tri boda. Nismo uspjeli zabiti i sada idemo po šest bodova iz preostale dvije utakmice kako bismo osigurali proljeće u Europi."