Reakcija trenera

Kovačević: Bilo je nekih dobrih stvari, imali smo svoje momente, ali bili su bolji

LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026
Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL
VL
Autor
Hrvoje Delač
27.11.2025.
u 21:32

Sad nam slijedi teško gostovanje kod Gorice, lagano nam dolazi i umor. To nam je trenutno najvažnija utakmica, rekao je Kovačević

Mario Kovačević uoči utakmice Dinama i Lillea vjerovao je u svoju momčad, da se može suprotstaviti moćnom Lilleu. Međutim, ništa od toga nije bilo viđeno na terenu na kojem je francuska momčad potpuno pregazila hrvatskog doprvaka. ne samo rezultatski (4:0), već u svim elementima nogometne igre. Posjed lopte bio je na strani Francuza (64 posto), u udarcima je bilo 17 (9): 3 (0), u kornerima 5:1, u velikim šansama 7:0...

Ništa, nažalost, nije izgledalo dobro, pa je logično da je razočaran nakon susreta bio i strateg plavih Mario Kovačević.

- Izgubili smo 4:0, ali kad gledate stanje na terenu, imali su oni još prilika. Htjeli smo prvo poluvrijeme biti u nekom bloku, znali smo da ne smiju dobiti prostor u tranziciji. Faul ili ne faul kod prvog gola Bakrara, sudac ga je svirao... Bili su brži, u jednom trenutku imali smo dobrih 15-ak minuta drugog poluvremena, pa izgubili ritam nakon što smo mijenjali. Mogu samo čestitati Lilleu - kazao je Kovačević pa nastavio:

- Znali smo da im se ne smije dati prostor, na tome smo i bazirali taktiku, ali lopta te ponese... Nismo dobro reagirali prilikom izgubljenih lopti, oni su iskoristili svoju brzinu i sve nam otežali. Još su moćniji od prijašnjih suparnika, tehnički dosta dobri, brzi... Ako nemaš svoj dan i nisi pravi... Mi smo samo na momente izgledali dobro, nije bio naš dan i doživjeli smo težak poraz.

- Filipović je dobro branio, bilo je još dobrih stvari osim toga, ali premalo za dobar rezultat. Sad nam slijedi teško gostovanje kod Gorice, lagano nam dolazi i umor. To nam je trenutačno najvažnija utakmica, zaključio je strateg plavih.
Ključne riječi
mario kovačević Europska liga Lille Dinamo

