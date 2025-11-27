Jedan dinamovac u ovoj utakmici možda nije trebao igrati, a drugi ne može protiv velikih dečkiju

Novi europski poraz upisali su nogometaši zagrebačkog Dinama, u dvoboju petog kola Europske lige francuski Lille je na domaćem terenu slavio s 4-0 (2-0).

Dinamo je u petom europskom nastupu upisao drugi poraz. Nakon startne dvije pobjede protiv Fenerbahcea i Maccabija iz Tel Aviva uslijedila su tri dvoboja bez pobjede. Nakon 1-1 kod Malmoa hrvatski doprvak je izgubio dvije utakmice u nizu, doma protiv Celte 0-3 i sada kod Lillea 0-4.

Filipović – najbolji igrač Dinama, imao je nekoliko odličnih obrana, ali nije mogao spasiti plave u užasno lošem izdanju Dinama

Mikić – niti je nešto posebno kriv niti je nešto dobro napravio, možda u ovoj utakmici nije trebao igrati

Dominguez – ponovno je imao nekoliko krivih pasova zbog kojih su prijetili Francuzi

McKenna – čvrst, borben, ali i on je morao više izlaziti na suparnike, ne se samo povlačiti i čekati

Perez Vinlöf – inače veliki ofenzivni adut, ali u ovakvoj utakmici on nije trebao, prije bi Goda odgovarao ovakvoj utakmici

Ljubičić - neprimjetan, ako je trebao cementirati defenzivu, od tga nije bilo ništa, a još manje u igri prema naprrijed

od 62. Stojković – nešto je pokušavao, ali već je sve otišlo u krive vode

Mišić – nije ni on bio dobar, ali manje loš od ostalih

Zajc – očekivali smo puno više, potpuno su ga zaustavili

od 77. Villar – kao da i nije ušao

Lisica – baš loš, ogroman brj izgubljenih lopti, krivih dodavanja u polovici plavih, zacijelo najlošiji

od 71. Vidović – nije ništa donio ni odnio

Bakrar – pokušavao, zabio iako je prije napravio prekršaj, ali nije ni imao nekakve lopte da se pokaže

od 62. Kulenović – trkai borba i to je – to

Hoxha – Lille ga je snimio i zatvorio, nije mogao probiti i zaprijetiti

od 62. Varela – teško može protiv velikih dečki koliko god pokušavao.