Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
Mikulića uhitili dok je bio u lovu, USKOK ga sumnjiči za 120.000 eura mita
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Smjena u državnim firmama iznenadila i mnoge HDZ-ovce: 'To je sve kadar jednog ministra'
Hajdaš Dončić: 'I uhićeni Mikulić i svi smijenjeni direktori su Plenkovićev izbor'
Penava: Ne postupa DORH bezveze kad je riječ o ovako visokom rangu dužnosnika
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKO SU IGRALI

Jedan dinamovac u ovoj utakmici možda nije trebao igrati, a drugi ne može protiv velikih dečkiju

LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026
Daniel Derajinski/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
27.11.2025.
u 21:12

Dinamo je u petom europskom nastupu upisao drugi poraz. Nakon startne dvije pobjede protiv Fenerbahcea i Maccabija iz Tel Aviva uslijedila su tri dvoboja bez pobjede

Novi europski poraz upisali su nogometaši zagrebačkog Dinama, u dvoboju petog kola Europske lige francuski Lille je na domaćem terenu slavio s 4-0 (2-0).

Dinamo je u petom europskom nastupu upisao drugi poraz. Nakon startne dvije pobjede protiv Fenerbahcea i Maccabija iz Tel Aviva uslijedila su tri dvoboja bez pobjede. Nakon 1-1 kod Malmoa hrvatski doprvak je izgubio dvije utakmice u nizu, doma protiv Celte 0-3 i sada kod Lillea 0-4.

Filipović – najbolji igrač Dinama, imao je nekoliko odličnih obrana, ali nije mogao spasiti plave u užasno lošem izdanju Dinama

Mikić – niti je nešto posebno kriv niti je nešto dobro napravio, možda u ovoj utakmici nije trebao igrati

Dominguez – ponovno je imao nekoliko krivih pasova zbog kojih su prijetili Francuzi

McKenna – čvrst, borben, ali i on je morao više izlaziti na suparnike, ne se samo povlačiti i čekati 

Perez Vinlöf – inače veliki ofenzivni adut, ali u ovakvoj utakmici on nije trebao, prije bi Goda odgovarao ovakvoj utakmici

Ljubičić  - neprimjetan, ako je trebao cementirati defenzivu, od tga nije bilo ništa, a još manje u igri prema naprrijed

od 62. Stojković – nešto je pokušavao, ali već je sve otišlo u krive vode

Mišić – nije ni on bio dobar, ali manje loš od ostalih

Zajc – očekivali smo puno više, potpuno su ga zaustavili 

od 77. Villar – kao da i nije ušao

Lisica – baš loš, ogroman brj izgubljenih lopti, krivih dodavanja u polovici plavih, zacijelo najlošiji

od 71. Vidović – nije ništa donio ni odnio 

Bakrar – pokušavao, zabio iako je prije napravio prekršaj, ali nije ni imao nekakve lopte da se pokaže

od 62. Kulenović – trkai borba i to je – to

Hoxha – Lille ga je snimio i zatvorio, nije mogao probiti i zaprijetiti

od 62. Varela – teško može protiv velikih dečki koliko god pokušavao.

Ključne riječi
Europska liga Lille Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja